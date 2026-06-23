Siglati i primi due Patti di collaborazione a Calenzano

Sono stati siglati nei giorni scorsi i primi due Patti di collaborazione, validi fino al 2030, tra il Comune di Calenzano e due soggetti, un circolo Arci e un cittadino. Obiettivi condivisi la cura e la custodia di un bene comune, nello specifico il campo sportivo a La Fogliaia e delle fioriere in via Puccini.

Il Comune di Calenzano si è dotato a settembre scorso di un Regolamento di cittadinanza attiva per i beni comuni, per disciplinare le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la tutela del patrimonio pubblico, consentendo di svolgere attività di interesse generale attraverso il modello organizzativo di "amministrazione condivisa".

Ogni Patto che viene siglato, con associazioni o singoli cittadini, individua il bene comune, gli obiettivi da raggiungere, l'interesse generale da tutelare, le competenze, le risorse, le responsabilità e la durata della collaborazione. Le attività sono svolte a titolo spontaneo, volontario e gratuito.

Il Patto sottoscritto da Comune e il circolo Arci La Fogliaia ha come obiettivo una fruizione più gradevole e sicura da parte delle cittadine e dei cittadini degli spazi pubblici presso il campino dei giardini a La Fogliaia. I volontari del circolo si occuperanno del servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area, nella fascia oraria 09-23 e dello svuotamento dei cestini e della raccolta rifiuti plastici ogni lunedì sera.

L’associazione firmataria si impegna a non effettuare interventi di manutenzione delle strutture o delle strumentazioni comunali se non previa autorizzazione, a relazionare annualmente al Comune le attività svolte, a fornire all’Ente e aggiornare l'elenco dei volontari coinvolti nello svolgimento delle attività concordate.

L’altro Patto riguarda la manutenzione del verde pubblico, nello specifico due fioriere in via Puccini. Un cittadino, residente a Calenzano, si occuperà volontariamente della cura delle piante.

Tutte le informazioni su come attivare i Patti si trovano sul sito del Comune: https://www.comune.calenzano.fi.it/it/page/156705

“Diamo il via concretamente – dichiara il sindaco Giuseppe Carovani – al percorso di cura condivisa dei beni comuni attraverso lo strumento dei Patti di collaborazione. Dagli spazi verdi, al verde urbano, alla cultura: sono tantissime le progettualità che le associazioni, la cittadinanza e l’Amministrazione comunale possono creare e portare avanti insieme. Ringrazio il circolo de La Fogliaia per la proposta presentata che ci permetterà di custodire al meglio il campino sportivo, recentemente sistemato e il cittadino che si è proposto di curare una porzione di verde pubblico, dimostrando che ognuno, senza sostituirsi alle attività e i servizi che il Comune deve garantire, può incidere sulla bellezza e il decoro delle nostre strade”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa

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