Una scultura per le donne di Stazzema: al via il progetto 'Le donne di Sant'Anna: sacrificio e coraggio'

Ha preso ufficialmente il via il progetto “Le donne di Sant’Anna: sacrificio e coraggio”, che porterà alla realizzazione di una scultura dedicata alle donne del paese martire di Sant’Anna di Stazzema, simbolo di sacrificio, forza e memoria.

Nei prossimi giorni l’artista Anna Multone inizierà il proprio tirocinio presso Henraux, dove prenderà forma l’opera che sarà collocata in Piazza Anna Pardini a Sant’Anna di Stazzema. La statua, alta 2,5 metri, sarà realizzata grazie alla collaborazione di Henraux e della ditta Giorgio Turba, che hanno messo a disposizione competenze e materiali per la realizzazione del progetto.

L’iniziativa è nata dalla visita a Sant’Anna di Stazzema degli studenti e delle studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Carrara ed era finalizzata alla progettazione di una scultura capace di ricordare il sacrificio e il coraggio delle donne di Sant’Anna. L’opera troverà collocazione nella piazza intitolata ad Anna Pardini, la più giovane vittima della strage nazifascista del 12 agosto 1944.

Il progetto, fortemente voluto e promosso dall'Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, nasce con l’obiettivo di rendere un omaggio permanente alle donne del paese martire, protagoniste di una straordinaria testimonianza di coraggio, resilienza e memoria. L’Associazione ha sostenuto il percorso che ha portato alla selezione dell’opera, contribuendo a mantenere viva la memoria della comunità colpita dalla strage nazifascista del 12 agosto 1944.

A decretare il progetto vincitore è stato il voto popolare femminile, che ha scelto il bozzetto “La voce delle donne” di Anna Multone, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Carrara dopo una selezione di una commissione tecnica che aveva valutato gli undici bozzetti sulla base di parametri tecnici e di fattibilità.

L’Amministrazione Comunale di Stazzema rivolge un sentito ringraziamento a Henraux per l’ospitalità e il supporto tecnico offerti all’artista, alla ditta Turba per la collaborazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante percorso di memoria.

Dichiarazione del Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona:

«Con questo progetto vogliamo rendere omaggio alle donne di Sant’Anna, custodi della memoria e protagoniste di una storia di dolore, coraggio e rinascita. La scelta di collocare l’opera in Piazza Anna Pardini rappresenta un segno concreto dell’impegno della nostra comunità nel tramandare alle nuove generazioni il ricordo della strage del 12 agosto 1944 e dei suoi valori universali di pace, giustizia e difesa della dignità umana. Ringrazio Anna Multone, l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Henraux, la ditta Turba e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, che unisce arte, memoria e partecipazione civile. Desidero inoltre ringraziare l’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, che ha fortemente voluto questo progetto e ne ha accompagnato la realizzazione fin dalle prime fasi. Grazie al suo impegno, la memoria delle vittime continua a tradursi in iniziative concrete capaci di parlare alle nuove generazioni attraverso il linguaggio universale dell’arte».

Dichiarazione del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema Umberto Mancini:

«Siamo molto soddisfatti che questo lavoro inizi a concretizzarsi. È un'iniziativa a cui teniamo in modo particolare come associazione, soprattutto nell'anno dell'ottantesimo anniversario del voto alle donne, e per onorare le eroine di Sant'Anna di Stazzema.

Desideriamo ringraziare il sindaco Maurizio Verona e i donatori dei due blocchi che permetteranno la realizzazione della scultura di marmo, Henraux Spa e Giorgio Turba, così come ancora Henraux che ha messo a disposizioni i propri laboratori all’artista Anna Multone per scolpire l'opera. Siamo molto soddisfatti che si possa finalmente iniziare e contiamo che si vada verso una riqualificazione di piazza Anna Pardini, dove verrà collocata la statua. È un'iniziativa al femminile, una scelta fatta dalle donne attraverso un referendum: come associazione Martiri di Sant’Anna, e come sottoscritto, siamo lieti di questo ulteriore passo avanti e siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito».