Venticinque anni dal G8 di Genova: evento con Zerocalcare al Cpa Firenze Sud

Al Cpa Firenze Sud, a 25 anni dal G8 di Genova, si torna a discutere di una delle pagine più crude e terribili della storia del nostro Paese.

Il protagonista sarà Zerocalcare, insieme a uno dei manifestanti torturati nella caserma di Bolzaneto, per un appuntamento promosso dal collettivo Spartaco Firenze, Studenti Autorganizzati Fiorentini e Cpa Firenze Sud.

La presenza di Zerocalcare è legata al percorso che il fumettista ha condiviso negli anni con il Supporto Legale, la rete nata dall'esperienza di Indymedia che ha seguito i processi ai manifestanti del G8 di Genova. In particolare, Zerocalcare ha sostenuto con le sue tavole e i suoi disegni la campagna di solidarietà "10x100", nata con le condanne definitive inflitte a dieci manifestanti per il reato di devastazione e saccheggio. Alcune di quelle opere saranno proiettate e commentate nel corso della serata.

Al Centro Popolare di via Villamagna a Firenze si comincerà alle ore 19.30 con una cena, mentre il dibattito prenderà il via alle ore 20.30.

Gli organizzatori, che hanno pensato a un'iniziativa inclusiva con la presenza del servizio di interpretariato Lis, Lingua dei Segni, invitano alla massima puntualità: “L’iniziativa di venerdì 26 giugno con ZeroCalcare e uno dei manifestanti torturati nella caserma di Bolzaneto è pensata e realizzata da chi ha vissuto soprattutto il dopo Genova. Sarà un dialogo a più voci che coinvolgerà i compagni e le compagne più giovani tra riflessioni, domande e considerazioni”.

Durante la serata sono previste proiezioni, appunto, oltre a contributi politici e letture di testimonianze dedicate alle giornate del luglio 2001.

Il ricavato della serata servirà ad autofinanziare i pullman che il prossimo 19 luglio porteranno tanti fiorentini e tante fiorentine a Genova, dove è in programma una manifestazione nazionale in occasione del venticinquesimo anniversario del G8.

Gli organizzatori concludono: “Le giornate del 26 giugno e del 19 luglio non possono che essere dedicate alla memoria di Carlo Giuliani".