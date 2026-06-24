A Firenze un confronto sulle sfide dell'intelligenza artificiale per gli educatori sociali

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Quale ruolo può avere l’intelligenza artificiale nei servizi educativi e sociali, dai progetti scolastici ai percorsi di inclusione e sostegno alle fragilità? E come viene percepita oggi da chi lavora quotidianamente sul campo? Sono le domande al centro della giornata formativa “L’intelligenza artificiale nel lavoro socioeducativo”, in programma il 2 luglio 2026 dalle 9:00 alle 13:30 al Firenze Welcome Center (e online), promosso da Co&So, dal Consorzio Nazionale CGM e dal centro di ricerca Creddi (eCampus).

“L’incontro vuole favorire il dialogo tra ricerca in ambito AI e pratiche educative - commenta Claudia Calafatipresidente del Consorzio Co&So -. Comprendere come queste tecnologie modificano i servizi è il primo passo per governare il cambiamento”.

I temi e il programma in sintesi

La giornata metterà a confronto il mondo scientifico e quello del terzo settore. Dopo i saluti istituzionali, saranno presentati i risultati dello studio nazionale “Teach-Ai” dell’Università eCampus. A seguire, esperti del settore illustreranno le prossime fasi della ricerca focalizzate sulla sperimentazione sul campo e su come mettere l'IA concretamente al servizio della persona, nel rispetto dei principi pedagogici ed etici. Infine, la tavola rotonda: rappresentanti di spicco del terzo settore e della ricerca (tra cui eCampus, Consorzio Cgm, Cnr, Stripes, Il Girasole, Cnca e Federsolidarietà) discuteranno l'impatto reale delle nuove tecnologie sui modelli di welfare.

“Nei prossimi anni sarà fondamentale accompagnare questa trasformazione senza perdere la qualità della relazione umana - dice ancora Calafati - La tecnologia è uno strumento utile, ma non sostituisce l’ascolto e l’empatia”.

“Con il progetto Teac-Ai vogliamo costruire uno spazio di dialogo tra ricerca e pratica professionale, perché nella condivisione tra chi studia l’innovazione e chi opera ogni giorno nei servizi socioeducativi possono nascere traiettorie di trasformazione realmente efficaci, sostenibili e centrate sulla persona”, commenta Paolo Raviolo, direttore del Creddi dell’Università eCampus.

“La ricerca-azione condotta dal centro Creddi dell’Università E-Campus - spiega Giusi Biaggi, presidente di Cgm - ha coinvolto anche diverse cooperative sociali della rete Cgm. I risultati ci permettono di mettere in evidenza una percezione complessivamente positiva rispetto all’intelligenza artificiale da parte dei lavoratori del comparto socio-educativo, a fronte però di un livello di conoscenza ancora limitato. Allo stesso tempo, emergono già pratiche di utilizzo diffuse, spesso non ancora pienamente intenzionali o strutturate. Questo ci dice che siamo di fronte a un passaggio importante: l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità che il lavoro socioeducativo deve conoscere e saper governare, senza mai perdere la centralità della relazione umana. Come Cgm intendiamo accompagnare questo processo con percorsi di formazione, sperimentazione e riflessione condivisa, affinché l’innovazione sia davvero al servizio delle persone e delle comunità".

L’evento è gratuito e aperto a educatori, operatori sociali, coordinatori, studenti e ricercatori.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
24 Giugno 2026

Aned Firenze celebra gli 80 anni di Ugo Caffaz

L’ANED di Firenze celebra oggi gli 80 anni di Ugo Caffaz, storico componente del Consiglio direttivo dell’Associazione, figura di riferimento per il lavoro sulla memoria e protagonista di un impegno [...]

Firenze
Attualità
24 Giugno 2026

San Giovanni, Giani ai fiorentini: "È un giorno che sa di tradizioni"

“Buon San Giovanni, Firenze. È una di quelle giornate che sanno di casa, di ricordi, di famiglia e di tradizioni che si tramandano da generazioni. Una festa che appartiene al [...]

Firenze
Cronaca
24 Giugno 2026

Auto in fiamme nella galleria della A1 Direttissima, traffico in tilt verso Firenze

Disagi alla circolazione nella serata del 23 giugno sulla A1 Direttissima, dove un’auto ha preso fuoco all’interno di una galleria al km 21,8 in direzione Firenze. Per consentire le operazioni [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina