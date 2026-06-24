A Santa Croce due giorni di corso di formazione della Protezione Civile

Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 Giugno si è svolto un Corso formativo specifico per la "Gestione del rischio incendi boschivi e supporto del comune al Sistema regionale AIB", rivolto al personale tecnico e politico comunale, al Volontariato AIB e di Protezione Civile.

Il Corso è stato realizzato dai docenti dell’area Antincendi Boschivi e Protezione Civile della Dream Italia, società specializzata in formazione e pianificazione AIB e Protezione Civile in tutto il territorio nazionale. Durante il corso sono state trattate varie tematiche specifiche tra cui normativa AIB nazionale e regionale, la problematica degli incendi in aree di interfaccia urbano-rurale, l'organizzazione AIB regionale, il supporto del Comune al sistema regionale e la comunicazione del rischio alla popolazione, con l'obiettivo prioritario di rendere consapevole il personale comunale e sensibilizzare la popolazione al rischio Incendi boschivi e Incendi in aree di interfaccia.

“Con questo corso – spiega il sindaco Roberto Giannoni - il comune di Santa Croce sull'Arno e l'ufficio Protezione Civile hanno fatto un altro passo avanti in merito di prevenzione. L'adeguamento del piano di emergenza comunale sul rischio incendi boschivi. Con questo corso è stato raffinato e migliorato raggiungendo un obiettivo ben preciso verso una migliore sicurezza dei cittadini. Tale obiettivo era stato pianificato e ragionato fin dalla stesura del piano di protezione civile che abbiamo realizzato per dare un risposta in materia di sicurezza dei cittadini, che prima di noi non esisteva nel nostro comune se non in forma abbozzata. Ringrazio – conclude Giannoni - tutti i dipendenti del comune che hanno partecipato al corso ognuno per le proprie funzioni in fase emergenziale di supporto al COC e ringrazia il Volontariato AIB e di Protezione Civile”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

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