Al via la Festa de L’Unità di Empoli: il programma completo

Ci siamo, da domani, giovedì 25 giugno e fino a domenica 5 luglio alla Vela Margherita Hack (via Magolo 32) ci sarà la Festa de L’Unità di Empoli.

Undici giorni fra politica, cultura, musica e gastronomia, con un bello slogan “La porta è aperta” che mira al confronto e alla partecipazione.

Tanti gli ospiti politici, Eugenio Giani, Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Tarquinio, Sara Funaro, Stefano Patuanelli, Arturo Scotto, Luisa Morgantini, Mia Diop, Dario Parrini, Bernard Dika, Raffaella Paita, Matteo Biffoni, Brenda Barnini, Giovanni Capecchi, Alessio Mantellassi.

Spazio anche per la cultura, con presentazioni di libri e incontri con scrittori, ai giovani, alla tecnologia e all’innovazione, agli approfondimenti sulla storia e sui temi della pace e dei diritti.

In programma anche musica dal vivo, spettacoli, ballo liscio, dj set e momenti di intrattenimento per tutte le età. Come da tradizione sarà attivo il ristorante della festa con un menù che valorizza la cucina del territorio e piatti speciali dedicati alle singole serate. L’apertura sarà dalle 19.30 tutte le sere.

Domani per l’apertura della festa alle 18.30 un interessante incontro “Produci, consuma, crea” con Matteo Crea, artista e creator, e l’associazione Scomod, modera Sofia Sostegni, segretaria Giovani democratici Empoli

Alle 21.30 divertimento assicurato con l’improvvisazione teatrale a cura di LIF

Ogni sera al ristornate una specialità gastronomica della cucina toscana, domani ci sarà la trippa.

Venerdì 26 giugno alle 18.30 confronto su “Gli ultimi sondaggi dicono che…con Livio Gigliuto, sociologo e presidente di Istituto Piepoli e il senatore Dario Parrini, modera Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli. Alle 21.30

“BBB- Generazione a confronto” con Stefano Bonaccini, europarlamentare, Bernard Dika, sottosegretario presidenza della Regione Toscana e Brenda Barnini, consigliera regionale.

Modera il giornalista Alessandro Lippi.

Alle 23.00 musica dal vivo con Casini music, piatto del giorno è il cacciucco.

Sabato 27 giugno alle 18.30 interessante incontro su un tema attuale con l’intelligenza artificiale: “Chatgpt, montami la festa.L’AI cambierà tutto?”con Laura Sparavigna, assessora Comune di Firenze e Marco Bani, autore e “Il secolo dell’IA”.

Alle 21.30 con Haliby group, alle 23.00 Silent disco.

Piatto del giorno: baccalà alla livornese

Domenica 28 giugno alle 18.30 gli scrittori Marco Vichi, autore della serie “Il commissario Bordelli” e Leonardo Gori presentano “La Toscana in giallo”, modera Sabrina Fioravanti.

Alle 21.30 “La partita è aperta. Costruire un’alternativa per il 2027” con Stefano Patuanelli, senatore M5S, Dario Parrini, senatore PD, Raffaella Paita, senatrice IV, Filiberto Zaratti, deputato AVS. Modera Emilio Chiorazzo, giornalista

Alle 23.00 musica dal vivo con By Go, piatto del giorno: pasta alla norma

Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.

PROGRAMMA LUNEDÌ 29 GIUGNO Ore 18.30 “Democrazia addio” Presentazione del libro con l’autore Lorenzo De Sio

Modera Matteo Boldrini Ore 21.30 “Le sfide della Toscana” Con: Emiliano Fossi , segretario Pd Toscana

, segretario Pd Toscana Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli Modera Rossella Iallorenzi, giornalista Ore 23.00 Musica dal vivo – Mesmerize Piatto del giorno Frittura di pesce MARTEDÌ 30 GIUGNO Ore 18.30 Sport e attività giovanili Torneo minibasket “Mini Vela - Streetball” a cura di USE Basket

Teqball e Calcio Sociale a cura del Centro Giovani Con DJ Pietro e Noi da Grandi Ore 21.30 “Governare le città” Con: Matteo Biffoni , sindaco di Prato

, sindaco di Prato Giovanni Capecchi , sindaco di Pistoia

, sindaco di Pistoia Sara Funaro , sindaca di Firenze

, sindaca di Firenze Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli Modera Paolo Ceccarelli, direttore agenzia Galli Torrini Ore 23.00 Musica dal vivo – Zoey Dj Piatto del giorno Cinghiale MERCOLEDÌ 1 LUGLIO Ore 18.30 “Lavoro, imprese, territorio: quale futuro per Empoli?” Con: Luca Barbetti , responsabile Cgil Empolese Valdelsa

, responsabile Cgil Empolese Valdelsa Fabio Franchi , segretario generale Cisl Firenze-Prato

, segretario generale Cisl Firenze-Prato Andrea Panchetti , presidente CNA Empolese Valdelsa

, presidente CNA Empolese Valdelsa Ilaria Scarselli, presidente Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Provincia di Firenze Modera Giovanni Mennillo, giornalista Ore 21.30 “Libera la terra” Con: Eugenio Giani , presidente Regione Toscana

, presidente Regione Toscana Mia Diop , vicepresidente Regione Toscana

, vicepresidente Regione Toscana Giulia Bartolini, vicepresidente Libera Toscana Modera don Andrea Bigalli, già presidente Osservatorio Toscano della Legalità Piatto del giorno Trippa GIOVEDÌ 2 LUGLIO Ore 18.30 “Libere anche qui” Con: Valeria Campagna , consigliera comunale e capogruppo Pd Comune di Latina

, consigliera comunale e capogruppo Pd Comune di Latina Lucrezia Iurlaro , presidente associazione Tocca a Noi

, presidente associazione Tocca a Noi Irene Bandini , portavoce Donne Democratiche Empolese Valdelsa

, portavoce Donne Democratiche Empolese Valdelsa Irene Macchi, portavoce Donne Democratiche Empoli Modera Matilde Liuzzi Ore 21.30 “EuroPace. Il ruolo dell’UE in un mondo in guerra” Con: Marco Tarquinio , europarlamentare

, europarlamentare Dario Nardella, europarlamentare Modera Paola Sani Ore 23.00 Musica dal vivo – The White Toast Piatto del giorno Parmigiana di melanzane VENERDÌ 3 LUGLIO Ore 18.30 “Fischiava il vento” Con l’autore Claudio Caprara Interviene Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana Modera Amedeo Cantini Ore 21.00 “Da Bruxelles ad Avane: l’Europa nei quartieri” Con: Nicola Zingaretti , europarlamentare

, europarlamentare Camilla Laureti , europarlamentare

, europarlamentare Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli Ore 23.00 Musica dal vivo – Black Hole Piatto del giorno Cacciucco SABATO 4 LUGLIO Ore 18.00 “Volti italiani” Con l’autrice Victoria Karam Interviene Maurizio Cei, segretario Pd Empolese Valdelsa Modera Raffaele Donati Ore 21.30 Indie Power Piatto del giorno Spaghetti alle vongole DOMENICA 5 LUGLIO Ore 17.00 “Il mondo in movimento. Storie delle migrazioni contemporanee” Con: Luca Misculin , giornalista de Il Post

, giornalista de Il Post Giuditta Pini , consulente politica ed ex deputata Pd

, consulente politica ed ex deputata Pd Andrea Mayer, responsabile Area Accoglienza Oxfam Italia Modera Chiara Pagni Ore 18.30 “Scusate se vi parlo del G8 di Genova” Con: Lorenzo Guadagnucci , giornalista

, giornalista Brenda Barnini, consigliera regionale Modera Alice Santaniello Ore 20.15 Cena di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese Il ricavato sarà devoluto a Oxfam Italia Ore 21.30 “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” Con: Arturo Scotto , deputato

, deputato Saverio Tommasi , giornalista

, giornalista Annalisa Corrado, europarlamentare (in collegamento) Modera Sara Fluvi, vicesegretaria Pd Empoli

Fonte: PD Empolese Valdelsa

Notizie correlate