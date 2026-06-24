Al via la Festa de L’Unità di Empoli: il programma completo

Dal 25 giugno al 5 luglio alla Vela di Avane. Tra gli ospiti Eugenio Giani, Mia Diop, Nicola Zingaretti, Saverio Tommasi e Arturo Scotto
Ci siamo, da domani, giovedì 25 giugno e fino a domenica 5 luglio alla Vela Margherita Hack (via Magolo 32) ci sarà la Festa de L’Unità di Empoli.
Undici giorni fra politica, cultura, musica e gastronomia, con un bello slogan “La porta è aperta” che mira al confronto e alla partecipazione.
Tanti gli ospiti politici, Eugenio Giani, Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Tarquinio, Sara Funaro, Stefano Patuanelli, Arturo Scotto, Luisa Morgantini, Mia Diop, Dario Parrini, Bernard Dika, Raffaella Paita, Matteo Biffoni, Brenda Barnini, Giovanni Capecchi, Alessio Mantellassi.
Spazio anche per la cultura, con presentazioni di libri e incontri con scrittori, ai giovani, alla tecnologia e all’innovazione, agli approfondimenti sulla storia e sui temi della pace e dei diritti.
In programma anche musica dal vivo, spettacoli, ballo liscio, dj set e momenti di intrattenimento per tutte le età. Come da tradizione sarà attivo il ristorante della festa con un menù che valorizza la cucina del territorio e piatti speciali dedicati alle singole serate. L’apertura sarà dalle 19.30 tutte le sere.
Domani per l’apertura della festa alle 18.30 un interessante incontro “Produci, consuma, crea” con Matteo Crea, artista e creator, e l’associazione Scomod, modera Sofia Sostegni, segretaria Giovani democratici Empoli
Alle 21.30 divertimento assicurato con l’improvvisazione teatrale a cura di LIF
Ogni sera al ristornate una specialità gastronomica della cucina toscana, domani ci sarà la trippa.
Venerdì 26 giugno alle 18.30 confronto su “Gli ultimi sondaggi dicono che…con Livio Gigliuto, sociologo e presidente di Istituto Piepoli e il senatore Dario Parrini, modera Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli. Alle 21.30
“BBB- Generazione a confronto” con Stefano Bonaccini, europarlamentare, Bernard Dika, sottosegretario presidenza della Regione Toscana e Brenda Barnini, consigliera regionale.
Modera il giornalista Alessandro Lippi.
Alle 23.00 musica dal vivo con Casini music, piatto del giorno è il cacciucco.
Sabato 27 giugno alle 18.30 interessante incontro su un tema attuale con l’intelligenza artificiale: “Chatgpt, montami la festa.L’AI cambierà tutto?”con Laura Sparavigna, assessora Comune di Firenze e Marco Bani, autore e “Il secolo dell’IA”.
Alle 21.30 con Haliby group, alle 23.00 Silent disco.
Piatto del giorno: baccalà alla livornese
Domenica 28 giugno alle 18.30 gli scrittori Marco Vichi, autore della serie “Il commissario Bordelli” e Leonardo Gori presentano “La Toscana in giallo”, modera Sabrina Fioravanti.
Alle 21.30 “La partita è aperta. Costruire un’alternativa per il 2027” con Stefano Patuanelli, senatore M5S, Dario Parrini, senatore PD, Raffaella Paita, senatrice IV, Filiberto Zaratti, deputato AVS. Modera Emilio Chiorazzo, giornalista
Alle 23.00 musica dal vivo con By Go, piatto del giorno: pasta alla norma
Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.
Fonte: PD Empolese Valdelsa
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