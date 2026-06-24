Anche ANED in solidarietà a Rovai (PCI): "Violenza feroce. Viaggi della memoria cambiano al vita"

Anche ANED interviene sulla polemica nata in consiglio comunale a Cerreto Guidi tra Bruni (FdI) e Rovai (PCI), con il primo che avrebbe detto "hanno fatto bene" alla parole di Rovai che ricordava che i propri familiari erano stati "uccisi dai fascisti", rivendicando il valore dei viaggi della memoria messi in dubbio dallo stesso Bruni durante la discussione sul bilancio del Comune.

Un consigliere comunale del centrodestra di Cerreto Guidi ha definito le risorse che i comuni ogni anno stanziano per far fare il Viaggio della Memoria agli studenti “soldi buttati via”. “Ai ragazzi non gliene frega nulla”. E lo dice dicendo che “c’è stato”. Mi piacerebbe sapere dove è stato e quando. I nostri ragazzi partono consapevoli di fare una cosa importante, partono con curiosità accompagnati dai loro insegnanti e vivono il viaggio con rispetto, serietà e attenzione. Il Viaggio della Memoria cambia la vita, non esagero. I ragazzi tornano partecipi, cambiati e riflessivi. Gli insegnanti sono parte di questo percorso, l’Aned e i suoi volontari danno tantissimo per organizzarlo ogni anno. Che gusto “politico” ci sarebbe nel denigrare tutto ciò? All’Aned la piena solidarietà e l’impegno che i Viaggi della Memoria proseguiranno.