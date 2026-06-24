Auto in fiamme nella galleria della A1 Direttissima, traffico in tilt verso Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Chiuso e poi riaperto il tratto tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola. Fino a 5 chilometri di coda in direzione sud

Disagi alla circolazione nella serata del 23 giugno sulla A1 Direttissima, dove un’auto ha preso fuoco all’interno di una galleria al km 21,8 in direzione Firenze. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, intorno alle 20 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Durante la chiusura il traffico è rimasto bloccato, con code che hanno raggiunto i 4 chilometri in direzione Firenze. Agli automobilisti provenienti da Bologna è stato consigliato di percorrere la A1 Panoramica.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità poco dopo le 20:15, quando il tratto autostradale è stato riaperto al traffico dopo lo spegnimento e la rimozione del veicolo incendiato.

Al momento della riapertura, la circolazione transitava su tutte le corsie disponibili, ma si registravano ancora circa 5 chilometri di coda, in graduale diminuzione.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
23 Giugno 2026

Firenze, scoperta evasione fiscale da oltre 4 milioni di euro nel settore dei voli privati

Scoperta dalla guardia di finanza un'evasione fiscale per oltre 4 milioni di euro nell'ambito di un'indagine di polizia economico-finanziaria nel settore dell'aviazione privata presso l'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze. L’operazione [...]

Certaldo
Cronaca
22 Giugno 2026

Omicidio di Maati, uno degli imputati in aula: "Non volevo uccidere"

Nuova udienza a Firenze nel processo per l’omicidio di Maati, il 17enne ucciso nella notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio dopo un’aggressione maturata, secondo l’accusa, per uno scambio [...]

Firenze
Cronaca
22 Giugno 2026

Morto in piscina a Firenze, bagnini assolti perché il fatto non sussiste

Il Tribunale di Firenze ha assolto con formula piena due bagnini, di 61 e 27 anni, accusati di cooperazione in omicidio colposo e di violazione del regolamento della piscina in [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina