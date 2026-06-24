Auto in fiamme nella galleria della A1 Direttissima, traffico in tilt verso Firenze

Disagi alla circolazione nella serata del 23 giugno sulla A1 Direttissima, dove un’auto ha preso fuoco all’interno di una galleria al km 21,8 in direzione Firenze. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, intorno alle 20 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Durante la chiusura il traffico è rimasto bloccato, con code che hanno raggiunto i 4 chilometri in direzione Firenze. Agli automobilisti provenienti da Bologna è stato consigliato di percorrere la A1 Panoramica.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità poco dopo le 20:15, quando il tratto autostradale è stato riaperto al traffico dopo lo spegnimento e la rimozione del veicolo incendiato.

Al momento della riapertura, la circolazione transitava su tutte le corsie disponibili, ma si registravano ancora circa 5 chilometri di coda, in graduale diminuzione.

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