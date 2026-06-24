Beat Festival torna con più serate: a Empoli in scena Panariello, Bennato, Sayf e molti altri

La 12esima edizione, dal 27 agosto al 6 settembre, al Parco di Serravalle: 10 date per tutte le età tra nuove tendenze, rock, cantautorato, K-pop e teatro: "Programma che lega tanti generi"
Dal 27 agosto al 6 settembre 2026, il Parco di Serravalle a Empoli ospiterà la dodicesima edizione del Beat Festival, l'evento dell'estate empolese organizzato dall'Associazione Beat 15 con il Comune di Empoli e il supporto della Città Metropolitana di Firenze.
La kermesse si presenta quest'anno come un mosaico generazionale capace di accogliere un pubblico vastissimo: la proposta spazia infatti dall'energia del rock internazionale e dalle contaminazioni della musica folk, fino alle nuove tendenze della trap e del rap, passando per il raffinato cantautorato indie, l'esplosione globale del K-pop, gli spettacoli teatrali, la comicità e momenti di profonda riflessione spirituale. Proprio questa varietà riflette l'anima fortemente inclusiva dell'edizione 2026, pensata per abbracciare tutte le età: dai generi musicali più amati dai più piccoli e dalle nuove generazioni, fino ai grandi eventi sul palcoscenico dedicati ai più grandi. La vera novità strutturale sarà infatti l'introduzione, per la prima volta nel parco, di show con posti a sedere per rendere gli spettacoli ancora più godibili e accessibili.
L'amministrazione comunale e gli organizzatori hanno tracciato le linee guida di un festival ormai maturo e di rilievo regionale.
L'indotto turistico ed economico per il territorio è stato invece l'elemento centrale dell'intervento dell'Assessore alla Cultura, Matteo Bensi: "La line-up dimostra come l'associazione interpreti i linguaggi della cultura contemporanea. Offriamo uno spettacolo che serve cose diverse mantenendo l'asticella alta, una curva ben visibile nei movimenti cittadini e un indotto turistico non scontato". Bensi ha poi posto l'accento sul cartellone di GenZone (attivo dalle 19:00 alle 21:00 con 4 appuntamenti): "Ci confronteremo con le realtà di politiche sociali e giovanili su temi che i giovani considerano esistenziali come la sessualità, lo sport, il benessere e il corpo come dispositivo di attivazione dello spazio pubblico".
Un traguardo a doppia cifra che sancisce la longevità del progetto nelle parole di Umberto Bonanni di Beat 15: "Il Beat deve essere sempre più profondo nei contenuti. I 12 anni sono un traguardo rilevante in un periodo in cui le manifestazioni nascono e muoiono. Abbiamo deciso di aumentare da 8 a 10 le serate per aprire ad un pubblico più ampio, toccando anche aspetti di genere diverso nel woke con personaggi iconici. In 12 anni, tra artisti, espositori e fornitori, si è creata una grande famiglia, sostenuta quest'anno da un nucleo di sponsor della zona molto cresciuto, capace di generare forte interesse sul territorio".
Se i concerti sul palco principale richiedono il biglietto, l'accesso al Parco di Serravalle resta completamente gratuito fin dal tardo pomeriggio per vivere l'area dei palchi secondari con DJ set (da Italians a Go Go a No Name DJ), lo Street Food & Beer Village, il Market vintage & handmade e la storica Fiera del Disco di Ernyaldisko.
Le aree gratuite apriranno nel tardo pomeriggio. I biglietti per le serate sul Main Stage sono già acquistabili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket (la serata del 5 settembre è a ingresso libero). Tutti i dettagli sono disponibili su www.beatfestival.net.
Teresa Vitrano
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