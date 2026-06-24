Calcio Uisp, il Bellini Giacomo Bacchereto conquista la Coppa Toscana

Grande festa per il Bellini Giacomo Bacchereto che si è aggiudicato la Coppa Toscana Uisp battendo per 1-0 La Disperata Scarlino nella finale disputata all'impianto 'Masoni' di Fornacette, in provincia di Pisa.

A decidere l'incontro è stata la rete di Simone Confetto, autore del gol che ha regalato il prestigioso trofeo alla formazione pratese al termine di una gara combattuta e intensa. Un risultato che riscatta la truppa di Bacchereto dopo il ko nei playoff del campionato provinciale.

Al triplice fischio è esplosa la gioia di giocatori, dirigenti e sostenitori del Bellini Giacomo, protagonisti di una lunga festa culminata con l'alzata della Coppa Toscana. Un successo che rappresenta il coronamento di una stagione vissuta da protagonisti, fatta di impegno, sacrificio e grande attaccamento ai colori della squadra da parte di giocatori e staff.

“A tutti loro – dirigenti, giocatori e sostenitori – vanno i più sinceri complimenti da parte mia e di tutta la Uisp Prato Calcio”, hanno dichiarato i responsabili della sezione pratese di Uisp.

La vittoria della Coppa Toscana arricchisce ulteriormente una bella stagione per la squadra pratese, riuscita ad imporsi nel campionato provinciale fino alle semifinali playoff.

Fonte: Ufficio Stampa