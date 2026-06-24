Cade da escavatore mentre lavora a Cerreto Guidi, operaio 58enne in ospedale

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Un operaio di 58 anni è rimasto ferito questa mattina nella frazione di Gavena, in via dell'Appalto, mentre stava lavorando con un escavatore. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7.25. L'uomo, per motivi da accertare, è caduto dal mezzo escavatore riportando una serie di traumi e contusioni. L'operaio è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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