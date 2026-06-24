Calcio Storico Fiorentino, vincono gli Azzurri di Santa Croce

Gli Azzurri di Santa Croce conquistano il Calcio Storico Fiorentino 2026 superando i Rossi di Santa Maria Novella per 19 cacce a 18 al termine di una finale intensa ed equilibrata disputata nel pomeriggio del 24 giugno in piazza Santa Croce.

La sfida è rimasta aperta fino agli ultimi minuti, con continui ribaltamenti e diversi momenti di parità. Il grande caldo ha inevitabilmente rallentato il ritmo dei calcianti, senza però intaccare lo spettacolo offerto sul sabbione di piazza Santa Croce, davanti a un pubblico entusiasta.

Magnifico Messere dell'edizione 2026 è stato il tennista italiano Fabio Cobolli, fiorentino di nascita, impegnato nella preparazione a Wimbledon. Al suo fianco, nel ruolo di Leggiadra Madonna, la pallavolista Jennifer Boldini, atleta de Il Bisonte Firenze.

"A Firenze con Flavio Cobolli, uno dei giovani talenti più brillanti del tennis italiano - ha scritto sui social Eugenio Giani -. Nel giorno di San Giovanni sta conoscendo da vicino una delle tradizioni più affascinanti e identitarie della nostra città: il Calcio Storico Fiorentino, simbolo di passione, appartenenza e orgoglio".

"Complimenti ai vincitori e grazie a tutte le persone che hanno contribuito a questa bellissima giornata di San Giovanni - ha scritto la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Un ringraziamento speciale alla Leggiadra Madonna Jennifer Boldini e al Magnifico Messere Flavio Cobolli. La nostra storia e la nostra identità creano quel profondo legame che unisce Firenze ai suoi quartieri. Viva Fiorenza".

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