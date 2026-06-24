Campionato della Bugia: presentata la 50esima edizione

“Ci è gradito presentare in anteprima il direi ricchissimo programma dell’edizione numero 50 del Campionato italiano ed internazionale della Bugia, che com’è noto è

dedicata al principe dei bugiardi, Pinocchio, e ai suoi amici, ma anche al suo creatore, Carlo Lorenzini, detto Collodi, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita. Lo facciamo annunciando che l’ospite d’onore quest’anno sarà Leonardo Manera che per un pomeriggio lascerà il palcoscenico di Zelig per esibirsi a Le Piastre, dove terrà la sua lectio magistralis e verrà premiato con la laurea di Bugiardo ad honorem. Assieme a lui, il suo compagno radiofonico, Alessandro Milan, giornalista e scrittore di assoluta fama”.

È questo il primo annuncio del Magnifico rettore dell’Accademia della Bugia de Le Piastre, Emanuele Begliomini nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Caffè Valiani, che del Campionato è sponsor, in via Fermi a San Agostino a Pistoia presente tra gli altri il neo sindaco Giovanni Capecchi al suo debutto come primo cittadino anche del Paese dei Bugiardi o della libera Repubblica della Bugia che dir si voglia.

“Le sorprese delle nostre e vostre nozze d’oro con la Bugia – gli ha fatto eco il decano degli Accademici, Mauro Begliomini – non finiscono qui. Infatti abbiamo deciso di allungare a tre le giornate di Festa grazie ad un omaggio che abbiamo deciso di fare ai bambini, da sempre al centro delle nostre attenzioni e protagonisti di una apposita sezione del Campionato: quindi a loro e a tutti diamo appuntamento a venerdì 31 luglio alle 17.45 in Piazza della Chiesa a Le Piastre per il grande spettacolo di burattini che si intitola “Il principe MAIUNAGIOIA e una fata a pile” messo in scena dalla Compagnia Semi Volanti di Ponsacco, Pisa, diretta da Eva Malacarne”.

L’edizione numero 50, presentata da Fausto Livi e Ilaria Belli, proseguirà alle 19.30 di sabato 1 agosto con la cena in piazza (organizzazione della Pro Loco Alta Valle del Reno e cucina delle volontarie piastresi, costo 25 euro e prenotazione al 3470491782 o via mail a accademiabugia@gmail.com) a cui seguirà l'ormai tradizionale “The Bugia show” sul palco allestito in Piazza della chiesa con all’interno le premiazioni delle sezioni letteraria (al momento sono ben 76 coloro che aspirano ad essere dichiarati da

Sandro Veronesi, scrittore più bugiardo d'Italia) e grafica, italiana (con 42 disegnatori in lizza ma iscrizioni ancora aperte fino a fine mese) e internazionale i cui partecipanti sono giunti al momento a quota 125 come sempre provenienti da tutti e cinque i continenti, Oceania compresa.

Ospiti della serata anche lo scrittore Fabio Stassi con il suo libro su Mastro Geppetto edito da Sellerio, il fumettista Marcello Toninelli e la raccontatrice regina, la pistoiesissima Marisa Schiano che insieme a suo marito Enrico Melosi reciterà alcuni brevi brani da “Le avventure di Pinocchio”.

La sfida tra i migliori raccontatori bugiardi è in programma a partire dalle 16.30 di domenica 2 agosto.

Dopo le esibizioni di Leonardo Manera e di Alessandro Milan (anche lui sarà laureato honoris causa) il giornalista, conduttore radiofonico e scrittore italiano che insieme a Manera conduce su Radio 24 la trasmissione Uno, nessuno, cento Milan insieme allo stesso Manera, il pomeriggio si concluderà con la proclamazione dell’adulto e del bambino più bugiardi d’Italia.

Dopo la cena popolare in piazza che inizierà alle 19.30 ed è prenotabile con le stesse modalità di quella del sabato, il gran finale è affidato allo spettacolo gratuito a cura della Dottor Swing Band insieme al gruppo artistico degli accademici della Bugia.

Le centinaia di disegni in gara verranno affissi, a partire dal 29 luglio e vi rimarranno fino al 30 agosto, nelle vie del paese insieme a quelli della mostra personale “Io, Agostino” di Agostino Longo, vincitore dell’edizione 2025, e a quella “Il mio Pinocchio” di Marcello Toninelli.

“Ricordo a tutti – conclude Emanuele Begliomini – che siamo impegnatissimi con l’ultima fase dei lavori all’ex Cinema Italia che stiamo egregiamente trasformando nel futuro Spazio Bugia, un’ampia e rinnovatissima struttura polivalente a disposizione di tutta la montagna pistoiese per cinema, teatro, concerti, incontri, dibattiti, riunioni delle associazioni, ma anche sede del Museo del Ghiaccio e di quello della Bugia nonché risto-pizzeria. A tutti chiediamo di sostenere il nostro sforzo destinando sulla vostra dichiarazione dei redditi il 5 per 1000 al codice fiscale 90058020471 intestato ad Accademia della Bugia Aps. Ogni centesimo è destinato ad una giusta causa collettiva”.

Fonte: Accademia della Bugia APS

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