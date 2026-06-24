Miss Toscana 2026, la finale regionale torna a Castelfiorentino

La finale regionale di Miss Toscana 2026 torna a Castelfiorentino dopo due anni. L’ultimo e attesissimo atto del concorso di bellezza, che per oltre trenta serate calamita l’interesse attraversando tantissime piazze e locali della nostra regione, venne ospitato da Castelfiorentino nel 2024. Lo scorso anno ci fu la grande novità dell’Isola d’Elba a Capoliveri. Ora si torna a Castelfiorentino con la soddisfazione di tutti. In particolare, dell’amministrazione comunale di Castelfiorentino, della Confesercenti, del CCN Tre piazze che credono nel valore della manifestazione e dell’agenzia Syriostar che da molti anni organizza Miss Toscana.

La fascia e la corona più ambite verranno assegnate la sera di domenica 30 agosto nell’affascinante scenario del Teatro del Popolo. La kermesse della bellezza però coinvolgerà Castelfiorentino per due giorni perché le ragazze finaliste, scelte nel corso della semifinale del 2 agosto, arriveranno in paese già la mattina del 29 agosto.

La grande novità è che la finalissima di Miss Toscana 2026 avrà un format nuovo rispetto al passato. Sarà uno show puramente televisivo, senza sfilate in passerella ma un vero e proprio spettacolo di varietà. Tutto questo senza tralasciare un fatto fondamentale: al centro di tutto rimarrà la bellezza delle ragazze.

Il programma della due giorni è ancora in fase di elaborazione e prevedrà l’organizzazione delle prove oltre che la realizzazione di una sigla che vedrà impegnate tutte

le partecipanti. Sono previsti anche momenti istituzionali e riservati agli sponsor e si sta lavorando per allestire un appuntamento anche il 29 agosto.

Il cast della manifestazione farà registrare alcuni cambiamenti rispetto agli anni passati e si cercherà di arricchire il parterre degli ospiti-giurati con personaggi di rilievo televisivo nazionale. Naturalmente l’elenco degli ospiti verrà comunicato nel corso delle settimane sia a livello di informazione su giornali, tv e radio che attraverso i canali social.

Anche quest’anno gli organizzatori dell’agenzia Syriostar, concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana, hanno confermato l’accordo con l’emittente 50 Canale che trasmetterà la diretta della finalissima il 30 agosto a partire dalle ore 21 con interviste ad ospiti, sponsor, istituzioni e collegamenti dal backstage. Sarà nuovamente realizzato su 50 Canale uno special di ben otto puntate dal titolo “Aspettando Miss Toscana” che è molto cresciuto in questi anni visto che nel 2025 era composto da soli cinque appuntamenti.

"Anche per noi - spiega Alessio Stefanelli patron di Syriostar - si tratta di una scommessa che però siamo determinati a vincere perché vogliamo crescere e crediamo fermamente nelle potenzialità di Castelfiorentino".

Da parte di Stefanelli ci sono i ringraziamenti per la collaborazione e la disponibilità dimostrati verso coloro che credono fermamente in questo progetto.

"Un ruolo fondamentale per il ritorno a Castelfiorentino di Miss Toscana lo sta svolgendo Paolo Antilli, presidente della Confesercenti e del CCN Tre Piazze. Antilli ha sempre creduto nel progetto e ha lavorato e lavora duro per poter coordinare tutta l’organizzazione con l’aiuto di partner commerciali locali. Paolo – spiega Stefanelli – è amico della famiglia Syriostar da oltre 10 anni e crede fermamente nel valore della manifestazione".

Da parte di Alessio Stefanelli un sentito ringraziamento va alla sindaca Francesca Giannì “che ci ha subito sostenuto e ha aiutato Paolo Antilli con la collaborazione necessaria per l’allestimento dell’organizzazione”.

Al fianco della sindaca operano con grande passione e competenza anche l’assessore al commercio Gianluca D’Alessio e l’assessore alla cultura Franco Spina. L’ultimo ringraziamento da parte di Alessio Stefanelli di Syriostar va alla Banca di Cambiano 1884 e alla Fondazione Teatro del Popolo anche loro indispensabili per la realizzazione della manifestazione, oltre che a tutti gli sponsor. Anche la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che la finale di Miss Toscana vada in scena al Teatro del Popolo.

"È un piacere accogliere nuovamente la finale regionale del concorso, che si svolgerà nella splendida cornice del Teatro del Popolo - ha detto Francesca Giannì - grazie all'impegno del nostro CCN “Tre Piazze” e in particolare del suo presidente Paolo Antilli. Una serata di spettacolo e sogni che siamo felici di ospitare a Castelfiorentino, grazie anche alle numerose collaborazioni del mondo imprenditoriale e associativo del territorio".

Fonte: Miss Italia Toscana - Ufficio

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