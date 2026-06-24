Riorganizzazione degli uffici comunali, Ridi (Più Certaldo): "Campatelli riferisca in Consiglio"

La riorganizzazione della macchina comunale approvata dalla Giunta Campatelli con le delibere n. 115 e 116 del 10 giugno solleva interrogativi tra i banchi dell'opposizione. Ad intervenire è il Consigliere Civico Andrea Ridi, che chiede al Sindaco di riferire in Consiglio Comunale sulle ragioni che hanno portato l'Amministrazione a modificare l'assetto organizzativo dell'Ente a metà mandato.

"Non si tratta di una critica pregiudiziale – chiarisce Ridi – ma riteniamo doveroso comprendere quali siano le motivazioni che hanno spinto la Giunta ad anticipare una revisione delle responsabilità rispetto alla naturale scadenza degli incarichi, fissata al 31 dicembre 2026".

La riorganizzazione approvata dall'esecutivo ridefinisce settori, funzioni e Indennità di posizione. Un intervento che, secondo il Consigliere, sposta il baricentro delle risorse verso settori come l’Edilizia e L’Urbanistica (8 Funzionari + 5 Istruttori), senza che emerga un corrispondente rafforzamento degli uffici chiamati a dare risposte concrete ai cittadini; come sul fronte della manutenzione e del decoro urbano (2 Funzionari + 2 Istruttori)".

Proprio il tema delle manutenzioni rappresenta da tempo uno dei principali argomenti di scontro politico a Certaldo. "Per questo motivo – prosegue Ridi – ci chiediamo quali siano i risultati attesi da questa riorganizzazione, non solo per comprendere le scelte logistiche, ma anche per giustificare i maggiori oneri a carico dei contribuenti che questo assetto comporta a decorrere dal 1° Luglio".

“Stigmatizziamo inoltre l'ennesimo rimpallo dell'Ufficio Eventi. Si tratta di una funzione che dovrebbe garantire continuità ed efficacia nei rapporti tra associazioni e Amministrazione Comunale, valorizzando le sinergie che il tessuto associativo certaldese è in grado di esprimere. I continui cambiamenti organizzativi rischiano infatti di generare incertezza proprio in un settore che necessita di interlocutori stabili, senza contare che le richieste (Sulo Pubblico, Ordinanze Viabilità, Somministrazione, attività rumorose) dai servizi trasversali, continueranno ad interessare comunque i settori 4° e 5°”.

Nell’attesa di conoscere le motivazioni del gesto, confidiamo che l’Amministrazione adotti degli indicatori di performance adeguati, necessari per garantire che gli uffici lavorino in linea con le aspettative della cittadinanza.

Fonte: Lista civica "Più Certaldo"

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