Che spettacolo d’estate: per le famiglie ecco Torrione kids

Il ricco cartellone di eventi Che spettacolo di estate! organizzato dal Comune di Empoli per l’estate empolese, ha una ricca sezione dedicata ai bambin e bambine, di cui fa parte la rassegna Torrione kids, il giovedì in orario serale, alle 21.30, e si terrà, come si intuisce dal nome, al Torrione di Santa Brigida. La rassegna è stata realizzata con il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Si comincia giovedì 2 luglio con Una scarpetta per tre Cenerentola di Matuta teatro, giovedì 9 luglio La gabbianella e il gatto di Tieffeu, giovedì 16 luglio Il Gatto con gli stivali di Teatro Verde, giovedì 23 luglio Storie nell’armadio di La Gru Teatro.

Ancora occasioni per le famiglie con Parco scenico, appuntamento fisso del martedì pomeriggio alle 18.00 al Parco Mariambini, con un bel programma: martedì 7 luglio e per i tre martedì successivi, quattro incontri sotto gli alberi per ascoltare storie e giocare insieme. Questo il programma: martedì 7 Mastrobolla, spettacolo di bolle di sapone con Fabio Saccomani, martedì 14 luglio Il grande gioco dell’oca di Giallo Mare Minimal Teatro a cura di Rossella Parrucci e Gessica Lovacco, martedì 21 luglio Art Klamauk presenta Gunteria soup, martedì 28 luglio lo spettacolo di burattini Il Mago di Oz con Leonardo d’Angelo.

Attesa per i due eventi di punta che porteranno in città due attori di primissimo piano: Ugo Dighero e Stefano Fresi. AI due spettacoli si terrano al Torrione di Santa Brigida.

Mercoledì 15 luglio alle 21.30 Dighero presenta Lu Santo jullare Francesco, di Dario Fo, adattamento e regia di Giorgio Gallione, una coproduzione Teatro Stabile di Genova, CMC/ Nidodiragno.

Lo spettacolo è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo nel teatralissimo linguaggio del grammelot.

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 Fresi omaggia Fabrizio de Andrè con Dell’amore, della guerra e degli ultimi è un recital musicale e teatrale che intreccia canzoni immortali, pensieri tratti dai diari di Faber e monologhi originali.

Per gli spettacoli di Dighero e Fresi al Torrione di Santa Brigida biglietti: € 15,00 / € 12.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo di mercoledì 15 luglio con Ugo Dighero

https://www.eventbrite.it/e/lo-santo-jullare-francesco-tickets-1991196860411?aff=oddtdtcreator

-per lo spettacolo di mercoledì 22 luglio con Stefano Fresi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dellamore-della-guerra-e-degli-ultimi-1991201183341?aff=oddtdtcreator

Gli altri spettacoli ingresso gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

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