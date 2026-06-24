Chiude 'Riserva Indiana', il programma Rai di Stefano Massini

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Lo scrittore parla di una decisione senza confronto e riferisce telefonate in cui gli sarebbe stato detto di non essere più gradito

Chiusa la trasmissione Rai 'Riserva Indiana'. A denunciarlo è Stefano Massini, autore e conduttore fiorentino del programma, che attraverso un post sui social ha espresso sorpresa e amarezza per la decisione, maturata - a suo dire - senza confronto diretto con la produzione o con lo stesso autore.

Secondo quanto racconta Massini, dopo circa settanta puntate dedicate alla musica italiana contemporanea e ai suoi protagonisti più innovativi, il programma sarebbe stato improvvisamente cancellato. Il drammaturgo fiorentino sottolinea di non essere stato convocato né informato attraverso un dialogo formale, ma di aver appreso la chiusura come una decisione unilaterale, accompagnata da un "silenzio totale".

Nel suo intervento, Massini parla apertamente di delusione e amarezza riferendo anche di presunte telefonate in cui gli sarebbe stato comunicato che non sarebbe più gradito in alcun programma del servizio pubblico. Una circostanza che definisce grave, soprattutto in relazione al ruolo della Rai come servizio finanziato anche attraverso il canone.

Massini ringrazia poi gli ospiti che hanno partecipato alla trasmissione e quelli che erano pronti a farlo. In chiusura, sottolinea come, a suo giudizio, le decisioni televisive siano fortemente condizionate dalla politica e come non ci sia più spazio per esperienze come la sua.

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