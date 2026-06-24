Torna il Concertozzo con Elio e le Storie Tese: Sebach e Lercio tra gli sponsor

Torna il Concertozzo, il grande evento annuale dedicato alla musica e all'impegno sociale ideato dal Trio Medusa e con protagonisti Elio e le Storie Tese. L'appuntamento è in programma venerdì 26 e sabato 27 giugno a Biella. Tra gli sponsor dell'iniziativa figura anche Sebach, azienda di Certaldo specializzata nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, che oltre a fornire i servizi igienici e i box necessari alla manifestazione sarà protagonista di un'attivazione speciale insieme a Lercio, il celebre portale satirico di notizie volutamente false. Si rinnova una collaborazione, quella tra Sebach e Lercio, che aveva già riscosso un notevole successo durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo.

In occasione del Concertozzo, i due partner realizzeranno contenuti originali e irriverenti, coinvolgendo il pubblico attraverso domande provocatorie, quiz, giochi e sorprese. Un'iniziativa che, spiegano dall'azienda certaldese, conferma la volontà di Sebach di "distinguersi per la capacità di superare i confini del proprio settore e abbracciare progetti innovativi e virali, in linea con i propri valori".

L'iniziativa si aprirà con una serie di dibattiti ed incontri per terminare, nella giornata di sabato, con il concerto di Elio e le Storie Tese in compagnia di tanti altri ospiti - come Tony Hadley, Tony Pitony, Valerio Lundini, Carlo Amleto e tanti altri.

Il Concertozzo sarà anche un'occasione per affrontare temi importanti come disabilità, inclusione e impegno sociale, mantenendo però un linguaggio leggero e accessibile. Un approccio che dimostra come professionalità e originalità possano convivere, dando vita a momenti di intrattenimento capaci di stimolare riflessioni significative.

Il sodalizio tra Sebach e Lercio si rinnova dunque anche quest'anno, con la promessa di portare sul palco e tra il pubblico ancora più divertimento e coinvolgimento.

I biglietti per partecipare all'evento sono disponibili su TicketOne, TicketOne, Ticketmaster e Dice.

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