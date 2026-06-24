Condizionatori in tilt agli Uffizi: stop alle vendite dei biglietti

L'allerta rossa per il caldo estremo di questi giorni ha messo a dura prova non solo i cittadini, ma anche gli impianti di climatizzazione. È quanto accaduto agli Uffizi di Firenze, dove i condizionatori dell'aria sono andati in tilt.

A causa del guasto, il museo ha deciso di contingentare gli ingressi e di interrompere per oggi la vendita dei biglietti, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti.

Nel frattempo, all'esterno della struttura si sono formate lunghe code, con centinaia di turisti in attesa di poter accedere al museo.