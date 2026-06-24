Don Aldo Mei, ucciso dalle SS nel '44, diventa Giusto tra le Nazioni

Lo Yad Vashem ha conferito il titolo di Giusto tra le Nazioni a don Aldo Mei, sacerdote lucchese ucciso dalle SS nel 1944, per il suo impegno a favore degli ebrei perseguitati durante la Shoah. Il suo nome sarà inoltre inciso sul Muro d’Onore nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme.

La comunicazione ufficiale è arrivata il 23 giugno ed è stata firmata da Joel Zisenwine, che ha riconosciuto al sacerdote il coraggio di aver prestato aiuto agli ebrei mettendo a rischio la propria vita.

Don Aldo Mei fu fucilato dalle SS il 4 agosto 1944 sulle Mura di Lucca, a Porta Elisa. Il riconoscimento arriva dopo le iniziative commemorative svoltesi a Lucca nel 2025, dedicate alla sua figura e al suo operato durante l’occupazione nazista.

“Apprendo la notizia con il cuore colmo di gioia e riconoscenza”, ha dichiarato l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, sottolineando il valore della memoria e della testimonianza di carità del sacerdote.

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