Duplice omicidio in Versilia: padre 63enne uccide moglie e figlio

Dramma nel pomeriggio a Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile contro la moglie, 52 anni, e il figlio, 24 anni, all'interno della loro abitazione. Il duplice omicidio si è consumato nella casa familiare nella zona tra Pieve di Camaiore e Casoli. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi segnalando una persona armata sul tetto.

Le vittime sono Kathy Andreoni, 52 anni e Mirko Moriconi, 24 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, l'elisoccorso, carabinieri e polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine il 63enne, che si trovava ancora all'interno dell'abitazione, è stato bloccato e non avrebbe opposto resistenza. Dopo che i militari hanno messo in sicurezza la scena e disarmato l'uomo, il medico del 118 ha constatato la morte della donna e del giovane per ferite da arma da fuoco.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nella famiglia sarebbero stati presenti dissidi e contrasti familiari, su cui sono in corso accertamenti. L'arma sarebbe un fucile da caccia. Secondo quanto ricostruito al momento il giovane sarebbe tornato dopo pranzo a casa, dove si trovavano entrambi i genitori. Dopo poco tempo si sarebbe verificata la tragedia. Il 63enne è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine.

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