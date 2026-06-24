Duplice omicidio in Versilia: padre 63enne uccide moglie e figlio

Cronaca Camaiore
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(foto di archivio)

La tragedia nel pomeriggio tra le località Pieve e Casoli nel territorio di Camaiore. L'uomo è stato arrestato

Dramma nel pomeriggio a Pieve di Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile contro la moglie, 52 anni, e il figlio, 24 anni, all'interno della loro abitazione. Il duplice omicidio si è consumato nella casa familiare. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi segnalando una persona armata sul tetto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, l'elisoccorso, carabinieri e polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine, il 63enne si trovava ancora all'interno dell'abitazione, e non avrebbe opposto resistenza al momento dell'arresto.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nella famiglia erano presenti dissidi: l'uomo sarebbe stato esasperato dai comportamenti dei familiari e si sarebbe lamentato con alcuni conoscenti, che lo avrebbero descritto come turbato. Dopo che i militari hanno messo in sicurezza la scena e disarmato l'uomo, il medico del 118 ha constatato la morte della donna e del ragazzo per ferite da arma da fuoco. La vicenda si sarebbe consumata in via della Costa, tra Pieve di Camaiore e Casoli, nel Comune di Camaiore.

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