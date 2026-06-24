È rientrata ad Arezzo la salma di Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos

Cronaca Arezzo
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(foto da Fb)

La giovane si trovava in Grecia per festeggiare l'addio al nubilato. Sabato scorso avrebbe dovuto sposarsi con il compagno Luca. Venerdì i funerali

È rientrata nelle scorse ore ad Arezzo la salma di Sara Ceccantini, la 37enne morta a Mykonos in un incidente stradale mentre si trovava in Grecia per festeggiare l’addio al nubilato. La camera mortuaria è stata allestita all'ospedale San Donato, dove è stata predisposta la camera ardente e dove amici, parenti e conoscenti stanno portando il loro ultimo saluto alla giovane. La camera è stata allestita con numerosi fiori bianchi e composizioni floreali volute dalla famiglia. Venerdì mattina si celebreranno i funerali nella cattedrale di Arezzo.

La morte della giovane, avvenuta in un terribile incidente tra il 16 e 17 giugno mentre era in vacanza con alcune amiche, ha profondamente colpito la comunità aretina.

Venerdì mattina alle 10 nella cattedrale di Arezzo l'estremo saluto, officiato da don Alessandro Tracchi e don Alvaro Bardelli, il sacerdote che avrebbe dovuto celebrare le nozze previste per sabato scorso. Al termine della funzione religiosa, il feretro sarà accompagnato al cimitero di Agazzi per la sepoltura.

Proseguono intanto gli accertamenti delle autorità greche sull’incidente stradale avvenuto a Mykonos.

 

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