Fontanella, sopralluogo al cimitero di Mantellassi e Falorni

Un sopralluogo sullo stato dei lavori di ampliamento al cimitero comunale di Fontanella. In questi giorni il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, accompagnati dal progettista del Comune di Empoli, Corrado Taddei, si sono recati al cimitero di Fontanella, nel quale stanno procedendo i lavori. Intervento che rientra nel 'Piano Frazioni e Quartieri' che porterà decoro alla struttura e rispetto per le persone che lì hanno i propri cari.

"Avevamo promesso che questa amministrazione avrebbe portato avanti i lavori su tanti cimiteri del territorio che avevano più bisogno di manutenzione e di ristrutturazione – ha dichiarato il sindaco –. Siamo a un buon punto dopo i 684 nuovi loculi al cimitero comunale di Sant'Andrea, e i 25 nuovi loculi al cimitero di Monterappoli. Con i lavori a Fontanella se ne aggiungono 65, nonostante le annose vicende legate all'appalto che hanno provocato un lungo stop. Quindi nel giro di pochi mesi saranno conclusi ben 3 cantieri da 774 nuovi loculi a disposizione per la città. Il ricordo dei cari deve essere accompagnato da strutture decorose e ben tenute. Ce la stiamo mettendo tutta per dare seguito al programma di mandato”.

Chiosa l’assessore Falorni: “Va avanti l’impegno profuso da questa amministrazione di intervenire sui cimiteri della nostra città, affinché tornino a essere luoghi più decorosi per tutti coloro che vanno a trovare i propri cari. Questo a dimostrazione di una sensibilità anche nei riguardi di una situazione complicata che siamo riusciti a far ripartire con i lavori al cimitero di Fontanella, cercando di portare in fondo il cantiere, realizzando l’ampliamento tanto auspicato, e contestualmente intervenire con delle opere di manutenzione opportune per rendere questo luogo più dignitoso”.

FOCUS PROGETTO ESECUTIVO – Le lavorazioni proseguono. I loculi saranno 65, disposti in cinque file, delimitati e separati, sia in senso orizzontale come in verticale, da pareti e solette in cemento armato; saranno costruiti 35 ossari e 35 cinerari, disposti in sette file. Il rivestimento, sia dei loculi che degli ossari e cinerari, sarà eseguito con lastre di marmo bianco di Carrara. La pavimentazione della nuova cappella sarà realizzata in gres porcellanato, le pareti e soffitti interni debitamente intonacati e imbiancati. Le facciate verranno intonacate con intonaco di malta bastarda del tipo civile e successivamente colorate con colori chiari con vernici da esterno traspiranti. Sia i loculi, gli ossari, i cinerari e la cappella saranno provvisti di punti luce. Sono previsti inoltre lavori di manutenzione alla stanza del custode e al muro di recinzione, consistenti nel rifacimento degli intonaci e della relativa imbiancatura e sarà sistemato il parcheggio di ingresso. Tutta la struttura avrà un altro volto, più accogliente, dignitoso e ordinato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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