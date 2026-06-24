Fucecchio, un'estate di eventi tra centro storico e frazioni

Cinque mercoledì sera a tema con negozi aperti nel cuore della città, appuntamenti culturali sul Poggio Salamartano, festival letterari, iniziative nelle frazioni e alcune delle manifestazioni più attese dell'estate fucecchiese. È un calendario ricco e diffuso quello che accompagnerà residenti e visitatori nei prossimi mesi, con eventi pensati per tutte le età e capaci di valorizzare il centro storico, le associazioni e le realtà del territorio.

Tra gli appuntamenti principali torna “Sere d’Estate”, la rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Pro Loco e delle associazioni locali, che animerà il centro cittadino nelle serate di mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio. Cinque serate a tema dedicate a musica, sport, spettacolo, intrattenimento e shopping, con l’apertura straordinaria dei negozi fino a mezzanotte. Ad inaugurare il programma, mercoledì 1 luglio, sarà la musica con la partecipazione della Filarmonica Mariotti, storica banda cittadina recentemente tornata in attività, accompagnata da intrattenimenti musicali diffusi nelle vie del centro. L’8 luglio sarà la volta della tradizionale serata dedicata allo sport, con la Staffetta di Sere d’Estate, le dimostrazioni delle società sportive del territorio e il primo appuntamento di Bombicci Vibes ai Giardini Bombicci-Tommaso Cardini, iniziativa promossa dalla Contrada Porta Bernarda. Non mancheranno momenti di animazione per tutte le età, tra cui la performance del Paggio dei Clerici Vagantes.

Il 15 luglio tornerà invece “Wonderland – una città per bambini”, il villaggio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, insieme al secondo appuntamento di Bombicci Vibes. La serata del 22 luglio vedrà protagonista una scuola di ballo che porterà ritmo e spettacolo nel cuore della città, mentre il 29 luglio il cartellone si chiuderà con un concerto gratuito in piazza Montanelli dedicato alle grandi hit degli anni Novanta.

«Le Sere d’Estate rappresentano un appuntamento classico del cartellone estivo fucecchiese – dichiara la sindaca Emma Donnini –. Sono occasioni preziose per vivere il centro storico, incontrarsi e condividere momenti di svago in un clima di festa. Ringrazio tutti coloro che collaborano alla realizzazione del programma, contribuendo a rendere il nostro centro sempre più vivo e attrattivo».

«Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un calendario capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le attività commerciali cittadine – aggiunge l’assessore al commercio Marco Padovani –. Le aperture serali dei negozi, unite alle iniziative diffuse nel centro, rappresentano un’opportunità importante sia per gli esercenti sia per i visitatori».

«Come Pro Loco siamo felici di contribuire a un’iniziativa che ogni anno anima il centro cittadino e valorizza il lavoro delle associazioni e delle attività locali – conclude il presidente della Pro Loco Fucecchio, Francesco Dei –. Saranno cinque serate da vivere insieme all’insegna della partecipazione e del divertimento». Ma il programma estivo non si esaurisce qui. A completare il calendario arriva infatti “Estate sul Poggio 2026”, la rassegna promossa da Fondazione Montanelli Bassi con contrada Sant'Andrea e Amici del Centro Storico (e il patrocinio di amministrazione comunale e Pro Loco) che animerà il Poggio Salamartano con appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, alla tradizione e alla valorizzazione di uno dei luoghi più caratteristici della città. Si parte il 25 giugno con Notti dell’Archeologia, appuntamento dedicato alle nuove scoperte archeologiche per la storia di Fucecchio con Ursula Wierer, Andrea Vanni Desideri, Antonio Alberti, Cristina Ducci e Alberto Malvolti. Il giorno successivo, il 26 giugno, spazio alla natura con una serata organizzata insieme al Foto Club Fucecchio e ad Alessio Bartolini. A luglio il programma proseguirà il 3 luglio alle 21.30 col concerto “Cavalleria Rusticana” (a cura della Filarmonica Mariotti) e con l’evento incentrato sul ricordo di Aldemaro Toni il 9 luglio, che sarà seguito il 16 luglio dall’incontro con la giunta dal titolo “Fucecchio cresce: il Polo della Salute e le opportunità per il centro storico”. Il 23 luglio sarà invece la volta della presentazione del libro Montanelli in giallo, con gli autori Nanni Delbecchi e Domenico Trillo. La rassegna si concluderà il 24 luglio con Poggio Jazz, una serata di musica dal vivo accompagnata dai sapori locali nelle suggestive bollicine dell’Enoteca Santa Maria. Da non perdere nella serata del 29 luglio a Parco Corsini la biblioteca comunale Indro Montanelli che organizza, in collaborazione con Libreria Blume e Limonaia, il Silent Reading Party per adulti e ragazzi (mentre per i bambini verranno proposti laboratori e letture all'Albero Fatato); contemporaneamente la biblioteca sta studiando laboratori sul tema della panificazione, sulla scia del successo dei campi estivi che vanno a concludersi in questi giorni.

Tra gli appuntamenti culturali dell’estate trova spazio anche il festival “Filo d’identità – Incontri, storie, corpi”, che porterà a Fucecchio una serie di incontri con autrici e cantautrici. In calendario due appuntamenti, il 6 luglio (alla Libreria Blume) e l’11 luglio (a Parco Corsini).

Non mancano le iniziative nelle frazioni. A Galleno, l'Oratorio All'Ombra del Campanile organizza e promuove l’Estate dell’Allegria, con molte iniziative per giovani e meno giovani come campi estivi, spettacoli, laboratori e cinema all'aperto, fino al 2 luglio.

A Massarella tornerà invece uno degli eventi più longevi e attesi del territorio. Dal 17 al 19 luglio e dal 24 al 26 luglio andrà in scena la 55ª Sagra della Zuppa, che ospiterà al suo interno anche l’RB Festival, la tre giorni di concerti a ingresso gratuito promossa dal Gruppo Spontaneo d’Iniziativa della Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia. Inoltre il 6 agosto alla sede della Cooperativa Sinergica a San Pierino è in programma una cena con intrattenimento musicale a base di piatti preparati con i prodotti della cooperativa, il tutto con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto "Ortolani Coraggiosi".

Il programma estivo si concluderà idealmente a settembre con Salamarzana, la festa medievale promossa dall’associazione Amici del Centro Storico e giunta alla sua diciassettesima edizione. Una manifestazione prevista per il 5 e 6 settembre a ingresso gratuito che, attraverso spettacoli itineranti, giochi, laboratori e degustazioni di piatti medievali, valorizza i luoghi che un tempo si trovavano lungo il percorso della Via Francigena e anima il Parco Corsini.

«Anche quest’anno abbiamo costruito un calendario estivo capace di coinvolgere l’intero territorio comunale – dichiara l’assessore alla cultura Alberto Cafaro –. Accanto agli appuntamenti del centro storico, particolare attenzione è stata riservata alle frazioni, che rappresentano un elemento fondamentale della vita culturale e sociale della nostra comunità. L’obiettivo è quello di offrire occasioni di incontro, crescita e socialità per tutte le età, valorizzando al tempo stesso i luoghi, le associazioni e le energie che rendono vivo il nostro territorio».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa