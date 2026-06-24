"Offese a Gallerini per la partecipazione al Pride": solidarietà da ArciGay alla consigliera di Montespetoli

Dopo la pubblicazione di una foto istituzionale relativa al Pride Toscana che si è tenuto a Grosseto, la consigliera comunale di Montespertoli Alessia Gallerini è stata bersaglio di una serie di commenti omolesbobitransfobici sui social. Tra le frasi comparse si leggono espressioni gravissime, che negano l'esistenza delle discriminazioni, insultano le persone LGBTQIA+ e arrivano fino a invocare esclusione e disumanizzazione.

"Quanto accaduto conferma, purtroppo, che c'è ancora un profondo bisogno di Pride, di educazione e di diritti- dichiara il direttivo di Arcigay Firenze Altre Sponde- I diritti non esistono solo sulla carta: esistono quando possono essere vissuti senza paura, senza insulti, senza dover ogni volta giustificare la propria presenza e la propria dignità."

Gallerini, consigliera comunale eletta e rappresentante della propria comunità, era presente al Pride anche nel suo ruolo pubblico e istituzionale. È inoltre una figura importante di Arcigay Firenze, "che torna ad esprimerle piena solidarietà e vicinanza, ribadendo l'orgoglio per il lavoro che porta avanti con impegno e determinazione".

L'episodio richiama inoltre "l'urgenza di dotare il Paese di strumenti adeguati contro l'odio e la discriminazione. In Italia manca ancora una legge contro l'omotransfobia, nonostante la persistente diffusione di linguaggi e comportamenti che colpiscono direttamente le persone LGBTQIA+".

"Il fatto avviene nell'Empolese Valdelsa, territorio in cui e' attivo Le Voci Fuori, progetto di sensibilizzazione sui temi LGBTQIA+ e di mappatura delle discriminazioni. Un impegno che episodi come questo rendono ancora più necessario, nel lavoro quotidiano con cittadinanza e istituzioni".