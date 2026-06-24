Guasto alla rete idrica a Ponte a Egola: sospeso il servizio mensa

A causa di un importante guasto alla rete idrica che sta interessando la frazione di Ponte a Egola e anche il centro cottura comunale, nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, non sarà possibile garantire il servizio mensa nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Per gli orari di uscita delle scuole si invitano le famiglie a consultare le comunicazioni trasmesse dai singoli Istituti Comprensivi.

Il disservizio, secondo quanto comunicato da Acque, è dovuto a un ulteriore guasto sulla rete idrica del Comune di San Miniato, non riconducibile alla rottura verificatasi in precedenza. I tecnici sono già al lavoro per la riparazione e il ripristino del servizio è previsto entro le ore 13.

Secondo Acque nelle ultime ore la rete idrica a servizio della frazione di Ponte a Egola è stata interessata da diversi guasti in serie. Il primo, provocato da una ditta terza, era stato riparato nel pomeriggio di ieri. In seguito, due ulteriori guasti, il primo nella tarda serata, e il secondo questa mattina, hanno causato nuove interruzioni del servizio.

L'amministrazione comunale e i gestori dei servizi educativi seguono con attenzione l'evolversi della situazione e provvederanno a fornire tempestivamente ulteriori aggiornamenti, scusandosi per i disagi arrecati alle famiglie e agli utenti dei servizi

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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