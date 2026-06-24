Guasto alla rete idrica a Ponte a Egola: sospeso il servizio mensa

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

A causa di un importante guasto alla rete idrica che sta interessando la frazione di Ponte a Egola e anche il centro cottura comunale, nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, non sarà possibile garantire il servizio mensa nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Per gli orari di uscita delle scuole si invitano le famiglie a consultare le comunicazioni trasmesse dai singoli Istituti Comprensivi.

Il disservizio, secondo quanto comunicato da Acque, è dovuto a un ulteriore guasto sulla rete idrica del Comune di San Miniato, non riconducibile alla rottura verificatasi in precedenza. I tecnici sono già al lavoro per la riparazione e il ripristino del servizio è previsto entro le ore 13.

Secondo Acque nelle ultime ore la rete idrica a servizio della frazione di Ponte a Egola è stata interessata da diversi guasti in serie. Il primo, provocato da una ditta terza, era stato riparato nel pomeriggio di ieri. In seguito, due ulteriori guasti, il primo nella tarda serata, e il secondo questa mattina, hanno causato nuove interruzioni del servizio.

L'amministrazione comunale e i gestori dei servizi educativi seguono con attenzione l'evolversi della situazione e provvederanno a fornire tempestivamente ulteriori aggiornamenti, scusandosi per i disagi arrecati alle famiglie e agli utenti dei servizi

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
24 Giugno 2026

Imprevista interruzione idrica imprevista nel comune di San Miniato

Acque comunica che a causa di un ulteriore guasto non riconducibile alla rottura precedente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi mercoledì 24 giugno sono in corso mancanze [...]

San Miniato
Attualità
23 Giugno 2026

Gel-Aut arriva a Expo Aid 2026: il progetto della Cooperativa La Pietra d'Angolo protagonista a Rimini

La Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo sarà presente venerdì 26 giugno a Expo Aid, la manifestazione nazionale dedicata all’inclusione, alla valorizzazione delle persone con disabilità e alla promozione di una [...]

San Miniato
Attualità
23 Giugno 2026

Guasto alla rete idrica a San Miniato: disagi a Ponte a Egola e San Romano Basso

Acque comunica che a causa di una rottura provocata da una ditta terza sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi martedì 23 giugno sono in corso mancanze d’acqua [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina