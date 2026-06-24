Il Rotary Club di Empoli festeggia l'ingresso di due nuovi soci

Giovedì 18 giugno si è svolta la tradizionale conviviale del Rotary alla Cucina S.Andrea di Empoli con una relazione avente per tema “La Fondazione Rotary”. Il presidente Giovanni Calugi ha invitato un esperto della materia, Saverio Lastrucci, socio del Rotary Firenze Certosa, nonché assistente del Governatore.

Prima di passargli la parola, il presidente ha invitato due soci del club a introdurre i nuovi soci, che sono stati chiamati a far parte del club. Martina Biondi ha introdotto

Benedetta Taddei, imprenditrice, gestore dell’Hotel Tazza d’Oro, che per tanti anni è stata la sede del Club, e Luca Giraldi ha a sua volta presentato Antonio Congiatu,

avvocato del Foro di Firenze. Il presidente ha provveduto a spillare con il distintivo del Rotary i due nuovi soci, che sono stati accolti con un caloroso applauso da tutti i

presenti.

E’ stata poi la volta di Giulia Missimi, giovane figlia appena diciottenne della socia Valentina Cioli, che ha relazionato sulla sua esperienza al Ryla (Rotary Youth Leadership Awards), un programma formativo del Rotary International dedicato ai giovani, che questo anno si è svolto a Pisa. Attraverso le esperienze vissute alla Scuola Superiore S. Anna, al Museo di San Matteo, al Museo delle Sinopie, al Palazzo Arcivescovile, all’Orto botanico universitario, al Teatro Verdi e all’Osservatorio gravitazionale Europeo, la giovane Giulia ha concluso: “porto a casa una nuova certezza: il futuro si costruisce insieme, unendo le competenze di tutti per il bene della comunità.”

Saverio Lastrucci ha poi introdotto il tema della Rotary Foundation, spiegando con grande competenza quali sono gli obiettivi di questo importante braccio del Rotary

international: “aiutare i rotariani a promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo, migliorando la salute, fornendo un’istruzione di qualità,

migliorando l’ambiente e alleviando la povertà. Per sostenere questa missione, la Fondazione Rotary ha stabilito vari programmi di sovvenzioni che includono:

sovvenzioni distrettuali e globali, PolioPlus, sovvenzioni per la risposta ai disastri, i Centri della pace del Rotary e i programmi di scala globale. Questi programmi”, ha

continuato il relatore, “sono possibili grazie alla generosità di centinaia di migliaia di donatori di tutto il mondo, che sostengono i nostri programmi direttamente e

attraverso vari fondi della Fondazione Rotary.” E’ da sottolineare come anche il Rotary Club Empoli sostiene, ormai da tantissimi anni, la Fondazione con generosi

contributi da parte di tutti i soci.

La relazione ha suscitato vivace interessamento da parte di tutti i presenti, che hanno contribuito alla riuscita della serata con stimolanti interventi.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa

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