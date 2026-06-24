Imprevista interruzione idrica imprevista nel comune di San Miniato

Acque comunica che a causa di un ulteriore guasto non riconducibile alla rottura precedente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi mercoledì 24 giugno sono in corso mancanze d’acqua a Ponte a Egola.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti è in corso di allestimento un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotte dislocata in Piazza Stellato Spalletti.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

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