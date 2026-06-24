Imprevista interruzione idrica imprevista nel comune di San Miniato

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che a causa di un ulteriore guasto non riconducibile alla rottura precedente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi mercoledì 24 giugno sono in corso mancanze d’acqua a Ponte a Egola.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti è in corso di allestimento un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotte dislocata in Piazza Stellato Spalletti.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
23 Giugno 2026

Gel-Aut arriva a Expo Aid 2026: il progetto della Cooperativa La Pietra d'Angolo protagonista a Rimini

La Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo sarà presente venerdì 26 giugno a Expo Aid, la manifestazione nazionale dedicata all’inclusione, alla valorizzazione delle persone con disabilità e alla promozione di una [...]

San Miniato
Attualità
23 Giugno 2026

Guasto alla rete idrica a San Miniato: disagi a Ponte a Egola e San Romano Basso

Acque comunica che a causa di una rottura provocata da una ditta terza sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi martedì 23 giugno sono in corso mancanze d’acqua [...]

San Miniato
Attualità
22 Giugno 2026

Successo per la 43esima edizione de La Luna è Azzurra: tre giorni di teatro, meraviglia e comunità

Si è conclusa con successo la 43a edizione de La Luna è Azzurra, il festival internazionale del teatro di figura che dal 19 al 21 giugno scorsi ha trasformato il [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina