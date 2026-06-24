Imprevista interruzione idrica nei comuni di Cerreto Guidi e Vinci

Front Office Cerreto Guidi
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Mancanze d’acqua a Cerreto Guidi capoluogo, a San Zio e a Toiano, nel comune di Vinci

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, oggi, mercoledì 24 giugno, sono in corso mancanze d’acqua a Cerreto Guidi capoluogo, a San Zio e a Toiano, nel comune di Vinci.

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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