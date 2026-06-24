Incendio a Montescudaio, in fumo cinque ettari di sterpaglie

Un incendio è divampato nel pomeriggio del 23 giugno sulle colline di Montescudaio, nella bassa Valdicecina, distruggendo circa cinque ettari di sterpaglie. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato vigili del fuoco e squadre dei volontari dell’antincendio boschivo regionale, intervenuti soprattutto per mettere in sicurezza alcune abitazioni e un capannone situati nell’area interessata dal rogo.

Le fiamme si sono propagate lungo il crinale della collina, rendendo necessario un rapido dispiegamento dei soccorsi per evitare che l’incendio raggiungesse gli edifici vicini. Grazie all’intervento coordinato delle squadre operative, il fronte del fuoco è stato contenuto senza ulteriori conseguenze per persone o immobili.

Secondo quanto riferito, i vigili del fuoco si sono disposti a protezione degli stabili maggiormente esposti al rischio, riuscendo a impedire che il rogo coinvolgesse le abitazioni presenti nella zona.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento