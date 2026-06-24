Incendio Vicopisano, mozione nel primo Consiglio comunale di Cascina da VIC e LeD

Appena insediato il nuovo Consiglio comunale, il gruppo consiliare “Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia” ha depositato una mozione dedicata al grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l’impianto Delca Energy di Lugnano, nel Comune di Vicopisano. Si tratta del primo atto della nuova consiliatura, firmato dal capogruppo Dario Rollo e dai consiglieri Lorenzo Peluso, Samuel Tripolino e Tiziana Tessitore, con l’obiettivo di porre l’attenzione sulla tutela della salute pubblica, sulla trasparenza delle informazioni e sulla sicurezza del sistema di gestione dei rifiuti. Nel documento viene espresso un sentito ringraziamento a Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, ARPAT, personale sanitario, Protezione Civile e a tutti gli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza.

“Abbiamo scelto di attendere il lavoro delle autorità competenti e di evitare polemiche durante le fasi più delicate dell’emergenza – dichiara Dario Rollo – ma oggi riteniamo doveroso chiedere piena trasparenza sui dati ambientali e sugli eventuali effetti che questo evento può aver avuto sul territorio”. La mozione chiede la pubblicazione integrale dei risultati dei monitoraggi ambientali e sanitari, l’effettuazione di verifiche indipendenti sulle cause dell’incendio e sul rispetto delle prescrizioni autorizzative, oltre all’istituzione da parte della Regione Toscana di una commissione speciale o di un tavolo tecnico con la partecipazione dei Comuni interessati. “Non cerchiamo colpevoli prima del tempo – prosegue Rollo – ma è necessario verificare ogni aspetto: dalle cause dell’incendio all’efficacia dei sistemi di prevenzione e controllo. I cittadini hanno diritto a conoscere la verità e a ricevere informazioni chiare e documentate”. L’atto richiama inoltre la necessità di una riflessione più ampia sul sistema regionale di gestione dei rifiuti e sulla localizzazione degli impianti maggiormente impattanti rispetto ai centri abitati, chiedendo alla Regione di valutare percorsi che consentano di allontanare tali attività dalle aree residenziali. Infine, la mozione propone che, qualora le indagini accertassero responsabilità e venisse avviato un procedimento giudiziario, il Comune di Cascina valuti la costituzione di parte civile per tutelare gli interessi della collettività. “Se emergeranno responsabilità – conclude Rollo – il Comune dovrà essere al fianco dei cittadini. Eventuali risarcimenti dovranno essere destinati a interventi di bonifica, monitoraggio ambientale e messa in sicurezza del territorio”. Con questa iniziativa il gruppo consiliare “Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia” inaugura la propria attività amministrativa, confermando la volontà di svolgere un’opposizione attenta, propositiva e radicata nelle esigenze della comunità.

Fonte: Ufficio stampa

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