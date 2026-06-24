Infarto da stress lavorativo a Empoli, il Tribunale: "È un infortunio"

Cronaca Empoli
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Il palazzo di giustizia di Firenze

Un medico dell'ospedale San Giuseppe di Empoli ha ottenuto il riconoscimento del proprio infarto come infortunio sul lavoro. A stabilirlo è il Tribunale di Firenze – sezione lavoro – che ha accolto il ricorso del professionista, condannando l'Azienda sanitaria a corrispondergli un indennizzo per danno biologico.

Il medico, 65 anni all'epoca dei fatti, lavorava nell'unità di anestesia e rianimazione e durante la pandemia da Covid-19 si era trovato a gestire un carico di lavoro insostenibile: turni prolungati, ore notturne aumentate e un numero di posti letto in terapia intensiva quasi raddoppiato, passando da 12 a oltre 28 unità. Un contesto che, secondo i giudici, ha generato un livello di stress occupazionale tale da causare l'infarto del dipendente nell'aprile 2021.

Determinante la relazione del consulente tecnico d'ufficio, che ha evidenziato come il personale sanitario in prima linea sia stato esposto a fattori fortemente stressogeni: il rischio di contagio, il sovraccarico emotivo, il contatto continuo con la morte e i cambiamenti organizzativi imposti dall'emergenza. A riportarlo è Il Tirreno.

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