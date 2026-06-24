Interruzione idrica a Ponte a Egola, Forza Italia: "Comune incapace di garantire risposta e prevenzione"

Un'interruzione dei servizi essenziali, sia idrico che elettrico, durata quasi 28 ore ha colpito tra il 23 e il 24 giugno la frazione di Ponte a Egola e le aree limitrofe, lasciando per ore cittadini e attività senza approvvigionamenti regolari.

Secondo quanto comunicato dal gestore Acque S.p.A., il disservizio idrico è stato causato da un guasto alla rete, con successive criticità tecniche che hanno prolungato i tempi di ripristino.

Le conseguenze sono state immediate e diffuse: oltre ai disagi per la popolazione, si sono registrate difficoltà anche su alcuni servizi pubblici e strutture del territorio, come il centro cottura, con ripercussioni sulle attività quotidiane e sui servizi collegati alla gestione comunale.

Un episodio che per il gruppo consiliare di Forza Italia San Miniato "mette in evidenza una criticità politica ben precisa: la mancanza di strumenti adeguati di gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione comunale".

Forza Italia San Miniato sottolinea infatti come, anche in occasione di precedenti atti in Consiglio comunale, fosse stata avanzata la richiesta di dotare le strutture comunali più sensibili di sistemi in grado di garantire una continuità minima dei servizi essenziali anche in caso di interruzioni delle reti idrica ed elettrica. Una proposta che non ha trovato accoglimento.

"Non si tratta di eventi imprevedibili in senso assoluto – evidenzia il gruppo di Forza Italia San Miniato – ma della capacità di un’amministrazione di attrezzarsi per evitare che un guasto tecnico si trasformi in un blocco totale dei servizi alla cittadinanza. Ancora una volta Ponte a Egola si è trovata in ginocchio di fronte a un’emergenza che ha messo in evidenza limiti strutturali e organizzativi dell’amministrazione comunale, incapace - prosegue il gruppo consiliare - di garantire una reale capacità di risposta e prevenzione".

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