La Lega si struttura sul territorio empolese: nasce il gruppo di lavoro per Empoli

La Lega continua a rafforzare la propria presenza sul territorio e costituisce un gruppo di lavoro dedicato alla città di Empoli. Ne dà notizia il Segretario della Sezione Empolese, Susi Giglioli.

Il coordinamento territoriale sarà affidato a Stefano Burgassi, già consigliere comunale a Castelfiorentino e amministratore condominiale operante anche nel Comune di Empoli, figura che garantisce una conoscenza diretta delle problematiche e delle dinamiche locali.

A supportarlo sarà Federica Burgassi, impegnata nell’attività professionale di famiglia e attiva nel percorso di radicamento del movimento sul territorio.

Faranno inoltre parte del gruppo Carlotta Paolieri, già consigliere comunale a Castelfiorentino e attuale membro del direttivo della Sezione Empolese, e Dessislava Giordano, militante della Lega e volto noto della politica cittadina per la sua esperienza nelle fila del centrodestra empolese.

Il gruppo opererà in stretto raccordo con la Segreteria Empolese e si propone di diventare un punto di riferimento per cittadini, associazioni e realtà locali, raccogliendo istanze, elaborando proposte e affrontando le principali problematiche del territorio con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico e rafforzare la presenza della Lega nella città di Empoli.

Il segretario

Susi Giglioli

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