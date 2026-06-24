Ambra Angiolini, Valerio Lundini e oltre 40 eventi: torna il Luglio Altopascese 2026

Altopascio si prepara a vivere una nuova estate di spettacoli, tradizioni, musica e divertimento. Da Ambra Angiolini a Valerio Lundini, dal cinema sotto le stelle nelle frazioni a Altopascio Medievale, dalle visite nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla alla cena sotto le stelle sulla Francigena fino agli attesi appuntamenti organizzati dai commercianti del territorio, con feste per tutta la notte ed eventi a tema, e dalla Francigena International Arts Festival: torna il Luglio Altopascese 2026, con oltre quaranta appuntamenti distribuiti tra il centro cittadino e le frazioni di Altopascio.

Un cartellone ricco e trasversale, pensato per tutte le età, che accompagnerà residenti e visitatori per oltre un mese tra teatro, concerti, cinema all'aperto, attività per famiglie, eventi nella natura e appuntamenti legati alle tradizioni del territorio.

Il programma, che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le tante realtà culturali, sportive, commerciali, ricreative e del terzo settore del territorio, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla sponsorizzazione di Toscana Energia, Trony e Idraulico.32, è stato presentato questa mattina, mercoledì 24 giugno, dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dagli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna.

“Il Luglio Altopascese cresce di anno in anno e si conferma come uno degli appuntamenti estivi più importanti del nostro territorio - afferma il sindaco Sara D’Ambrosio -. Altopascio sta diventando sempre più un punto di riferimento per gli eventi e le iniziative culturali, capace di attrarre pubblico non solo dalla Piana e dalla provincia, ma anche da fuori. È il segno di un lavoro costante che sta trasformando il nostro comune in un polo vivo e attrattivo.” “Il programma di quest’anno conferma la crescita dell’offerta culturale di Altopascio - aggiunge l’assessore alla cultura Minicozzi -. Tra gli ospiti più attesi ci sono Ambra Angiolini, in scena il 5 luglio con ‘La misteriosa scomparsa di W’, e Valerio Lundini con i Vazzanikki, protagonisti il 15 luglio con ‘Su...mmer with us’. È un cartellone che unisce qualità e accessibilità, con eventi diffusi e pensati per pubblici diversi.” “Il Luglio Altopascese è il risultato di una rete ampia e consolidata che coinvolge tutto il territorio - conclude l’assessore La Vigna -. Comune, associazioni, comitati, realtà culturali e sportive, attività commerciali e volontari lavorano insieme per costruire un programma ricco e partecipato, che rende la manifestazione un appuntamento identitario per tutta la comunità.”

IL PROGRAMMA. Il Luglio Altopascese prenderà il via già mercoledì 24 giugno con il primo appuntamento del cinema nelle frazioni: alle 21.30, allo spazio sagra di Badia Pozzeveri, sarà proiettato gratuitamente il film “Buffalo Kids”. La rassegna cinematografica proseguirà poi il 1° luglio, sempre a Badia Pozzeveri, con "Dog Man”. Giovedì 2 si aprirà con la seconda edizione della Festa del Cornetto Gigante, dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Ospitalieri, mentre alle 19 a Badia Pozzeveri si terrà l'XI Marcia della Sagra del Cacciucco. Venerdì 3 la Riserva Naturale del Lago di Sibolla ospiterà un'escursione serale gratuita alle 20. Sabato 4 doppio appuntamento: alle 17 una caccia al tesoro al Sibolla, e dalle 18 la Notte Bianca di Spianate con "Luglio con Noi”. Domenica 5, alle 21.30 in piazza Ricasoli, si aprirà la rassegna "Fuori Teatro - Storie in Piazza" con Ambra Angiolini e il suo spettacolo "La misteriosa scomparsa di W". Lunedì 6 piazza Ospitalieri ospiterà il concerto rock degli allievi dell'Accademia Geminiani nell'ambito del Francigena International Arts Festival. Martedì 7 spazio ai più piccoli con le "Letture in pigiama", in programma alle 21.30 tra piazza Ospitalieri e la terrazza della biblioteca. Mercoledì 8 il cinema nelle frazioni farà tappa a Spianate con “Dragon Trainer”. Giovedì 9, alle 19, sarà in programma un'escursione al tramonto nella Riserva del Sibolla, mentre alle 21.30 piazza Ricasoli ospiterà lo spettacolo “Utopia del Buongusto”. Venerdì 10 il centro storico si animerà con Nostalgia 90 e l'esibizione dei Drum'Jack, mentre al Sibolla si svolgerà la Notte dei Pipistrelli. Sabato 11 dalle 18 il centro storico ospiterà la sfilata dei trattori e la battitura del grano, alle 19 l'estemporanea di pittura in piazza Ospitalieri e dalle 20 il concerto di Mai Dire Goku con la band Cavendish. Domenica 12 sarà la volta del 2000 Forever Party nel centro storico. Lunedì 13 il Francigena International Arts Festival proporrà il concerto dell'Orchestra dell'Accademia Geminiani dedicato alle colonne sonore e a Michael Jackson. Martedì 14, alle 21, piazza Ospitalieri ospiterà la serata pedagogica "Storie che prendono vita" con Alfonso Cuccurullo. Mercoledì 15 tornerà la rassegna "Fuori Teatro - Storie in Piazza" con Valerio Lundini e i Vazzanikki, alle 21.30 in piazza Ricasoli, con "Su...mmer with us". La stessa sera, a Spianate, proseguirà il cinema nelle frazioni con “Happy Feet”. Giovedì 16 il centro storico ospiterà una nuova caccia al tesoro alle 18 e, alle 21.30 in piazza Ricasoli, il tributo a Cesare Cremonini "Come Cesare". Venerdì 17 si partirà alle 16.30 con il Talk Giovani allo Spazio Giovani; alle 20 in programma un'escursione serale al Sibolla e, sempre dalle 20 nel centro storico, la Notte Blu con "Balla Italia”. Sabato 18 si terranno una nuova estemporanea di pittura in piazza Ospitalieri, la Notte delle Falene nella Riserva del Sibolla e, dalle 22 nel centro storico, lo spettacolo del Circo Nero. Domenica 19 torna la musica con la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari "Rubami la Notte”. Martedì 21, alle 21.30 in piazza Ospitalieri, si esibirà la Francigena Chamber Orchestra con Lucilla Mariotti. Mercoledì 22 il cinema nelle frazioni farà tappa a Marginone con “Un mondo a parte”. Giovedì 23 nuova escursione al tramonto al Sibolla. Venerdì 24 piazza Ospitalieri ospiterà il tradizionale Concerto del Patrono e la consegna del Tau d’Oro. Sabato 25 sarà il giorno dedicato alle celebrazioni di San Jacopo e agli eventi più tradizionali del calendario. Dalle 18 il centro storico ospiterà la messa e la processione del patrono, il gioco di spionaggio Hunting Spies e il Convivium - Altopascio Festa Medievale, con rievocazioni storiche, banchetti, spettacoli di falconeria e danze medievali. Al Prato delle Mura Castellane si terranno le Cronache di Altopasso, con accampamenti storici, arcieri, musici, cucina medievale e giochi di taverna. Alle 20, in via Cavour, partirà la traduzionale "A Tavola sulla Francigena", seguita dalla tombola e dal tradizionale spettacolo pirotecnico intorno alla mezzanotte. Martedì 28, alle 19.30, l'Abbazia di Badia Pozzeveri ospiterà la conferenza al tramonto del professor Gino Fornaciari. Mercoledì 29 il cinema nelle frazioni si sposta a Marginone con “Superman". Il programma proseguirà anche sabato 1° agosto, al Parco Aldo Moro, con la proiezione di Soul, mentre domenica 2 agosto sarà la volta di Frozen.

Per tutto il mese di luglio il Parco Aldo Moro accoglierà il Luna Park. Dal 3 al 26 luglio la Sala Peregrinatio ospiterà invece la Mostra dei Pittori Altopascesi.

Il cartellone nasce dalla collaborazione tra Comune di Altopascio, Comitato Trattori D’Epoca, Accademia Della Musica “F. Geminiani”, Corpo Musicale Zei, Asd Podistica Altopascese Tau, Amici del Padule di Fucecchio, Comitato Paesano Badia Pozzeveri, CCN Spianate, Cooperativa Sociale La Luce, Me, Gruppo Pittori Altopascesi, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Pro Loco Spianate, Misericordia Altopascio, GNAM - Art Food Music, Circolo Fo.Ri.Ma., Nati Per Leggere, Avis - Comunale Altopascio, CCN Altopascio, Teatro Guascone, Natura di Mezzo, Contrade di San Paolino, Rione Casina Rossa, Fratres Altopascio.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

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