Muore in ospedale dopo l'incendio della sua casa a Cascina

È morto a sessanta anni l'uomo ricoverato a Cisanello, Pisa, dopo l'incendio nella sua casa in via Santa Maria a Cascina. Si chiamava Marco Marchetti, era sposato e padre di due figli.

Sarà disposta l'autopsia nelle prossime ore sul corpo dell'uomo, che era finito in coma dopo uno scoppio in casa, probabilmente dovuto alla saturazione di gas in una delle stanze.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo, venerdì 19 giugno, avrebbe dovuto consegnare le chiavi del terratetto a un incaricato dell’Istituto vendite giudiziarie di Pisa. Proprio durante la presenza dell’addetto sul posto si sarebbe verificata l’esplosione che ha innescato il successivo incendio. La Procura indaga.