Matteo Ferrante eletto Rappresentante del Movimento 5 Stelle Empolese-Valdelsa

Matteo Ferrante, stimato professionista con una solida esperienza nel campo della comunicazione visiva e attivista di lunga data del Movimento 5 Stelle, è stato eletto nei giorni scorsi rappresentante del Gruppo Territoriale dell'Empolese-Valdelsa. La sua elezione segna un momento cruciale per il Movimento nella regione, con l'obiettivo primario di ricompattare il gruppo operativo e rafforzare la sua voce sul territorio.

Ferrante, laureato in comunicazione visiva presso la Facoltà di Architettura de La Sapienza di Roma, ha alle spalle dieci anni di esperienza come grafico per importanti società di video produzione, tra cui RAI e Mediaset. La sua dedizione al Movimento 5 Stelle risale alla sua nascita, nel 2010, partecipando attivamente a numerose battaglie politiche, inclusa quella al fianco di Virginia Raggi durante il suo mandato da sindaco di Roma.

La candidatura di Ferrante è nata dalla profonda convinzione di ricompattare il gruppo territoriale del M5S Empolese Valdelsa, per renderlo più unito e incisivo nell'affrontare le sfide future.

"Lavorerò incessantemente per far arrivare la nostra voce a tutti gli attivisti del territorio, inclusi i non iscritti e i nuovi membri", ha dichiarato Ferrante. "Il mio impegno è essere il rappresentante territoriale di tutti, nessuno escluso. Insieme, costruiremo una vera alternativa di governo per affrontare le problematiche locali e nazionali."

Nel suo discorso di candidatura, Ferrante ha poi sottolineato di voler promuovere incontri, conferenze e tavoli tecnici con i rappresentanti regionali e nazionali del Movimento, al fine di comunicare le battaglie locali, nell'intento di trovare soluzioni concrete ai problemi del territorio.

"Una delle sfide epocali per tutti – ha aggiunto Ferrante – dovrà essere ridurre le distanze tra cittadini e politica, in un momento storico in cui quest'ultima appare spesso avulsa dalle reali esigenze delle persone."

Ferrante ha ringraziato chi lo ha preceduto nel ruolo di coordinamento, Stefania Voli e Stefano Provvedi, per il loro intenso lavoro, la fermezza nella guida del gruppo e la forza trasmessa nei momenti difficili.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al consigliere comunale di Empoli Jacopo Maccari e al consigliere regionale Luca Rossi Romanelli, per aver indetto e coordinato l'assemblea elettiva e per il sostegno garantito alla vita del Movimento.

"Sono sicuro – ha concluso Ferrante – che tutti insieme riusciremo a far crescere un gruppo forte e compatto, capace di valorizzare tutti i componenti ed ogni attivista."

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