Montelupo Fiorentino, frazioni al centro: tre appuntamenti per incontrare i cittadini

«Quando mi sono candidato alla carica di Sindaco ho scelto di incontrare i cittadini di Montelupo nelle frazioni, con appuntamenti puntuali che avevano l’obiettivo di affrontare sia questioni di carattere più ampio, sia bisogni e necessità specifiche della frazione. - afferma il sindaco Simone Londi - In due anni il contesto generale è profondamente cambiato, siamo riusciti a realizzare o mettere in programma molte delle azioni che ci eravamo prefissate, non tutte. Desidero tornare nelle frazioni per fare il punto della situazione e confrontarmi con i cittadini sulle loro reali necessità e sui progetti che stiamo portando avanti».

Il Sindaco e la Giunta avviano così un ciclo di incontri nelle frazioni.

I primi tre appuntamenti si terranno fra fine giugno e inizio luglio, per poi proseguire a settembre.

Giovedì 25 giugno ore 19.00

Bobolino, presso i giardini della frazione

Mercoledì 1 luglio ore 18.30 La Torre

PIAZZA Serafini – area “La Torre del Vetro”

Venerdì 26 giugno ore 18.30 Sammontana/Ponterotto

Presso area Sagra Campagnola