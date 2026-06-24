Muore a 76 anni Bruno Righi, socio fondatore della carrozzeria 'Righi e Fini'

"Non è stato soltanto un fondatore: è stato una presenza costante, un punto di riferimento che ha contribuito a creare un ambiente basato su serietà, fiducia e sul valore delle relazioni umane", con queste toccanti parole la 'Righi e Fini' saluta Bruno Righi, socio fondatore dell'azienda insieme a Moreno e padre di Simona, venuto a mancare questa mattina, 24 giugno, all’età di 76 anni.

Oggi tutta la famiglia Righi e Fini si stringe con affetto intorno a Simona, Renza, Marco e Sara e a tutti i familiari, condividendo il dolore per questa perdita.

Questo il messaggio di cordoglio dall'azienda: "Ci sono persone che lasciano un segno non soltanto per ciò che hanno costruito, ma per il modo in cui lo hanno fatto. Bruno era una figura che ha accompagnato la crescita della nostra realtà fin dai suoi primi passi, contribuendo con impegno, passione e spirito di sacrificio a trasformare un progetto condiviso in un'azienda solida e conosciuta sul territorio. Bruno era un uomo schietto, genuino ed estroverso, amante del suo lavoro. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo carattere diretto e quella spontaneità che lo rendeva autentico nei rapporti con clienti, colleghi e amici. In azienda non è stato soltanto un fondatore: è stato una presenza costante, un punto di riferimento e una persona che ha contribuito a creare un ambiente basato sulla serietà, sulla fiducia reciproca e sul valore delle relazioni umane. L'azienda continuerà il proprio cammino con lo stesso impegno che Bruno ha sempre dimostrato, custodendo quei valori di autenticità, dedizione e rispetto per le persone e per il lavoro che hanno caratterizzato la sua storia e che continueranno a ispirarci ogni giorno. A lui va il nostro grazie per tutto ciò che ha costruito e per l'esempio che lascia a chi ha avuto il privilegio di lavorare e crescere al suo fianco".

Per chi desiderasse rendergli omaggio, la camera ardente sarà allestita presso le Cappelle del Commiato dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli dalle ore 8 alle 19. I funerali si terranno invece venerdì 26 giugno alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria a Ripa. Bruno sarà tumulato nel cimitero di Marcignana.

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