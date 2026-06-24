Nei circoli ARCI la campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare

Nell’ambito del Tavolo di coprogettazione sulla povertà alimentare, guidato dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il comitato Arci Empolese Valdelsa lancia una campagna di sensibilizzazione all’interno del proprio circuito di circoli, associazioni e case del popolo dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore contro lo spreco di prodotti alimentari.

Una infografica che sarà distribuita sotto forma di volantini e affissa all’interno dei circoli, in cui sono riportate tutte le principali indicazioni di consumo e di utilizzo dei prodotti dopo il termine minimo di conservazione. Un modo per educare alla cultura del non-spreco.

Questa campagna si inserisce nelle azioni che vengono portate avanti da due anni in collaborazione con tutti gli enti che partecipano al tavolo di coprogettazione.

Come Arci siamo impegnate in un’azione di recupero dei prodotti da banco attraverso il Circolo Arci Ponterotto, che ogni settimana recupera e consegna le eccedenze e gli invenduti alla struttura di co-housing della Società della Salute nella frazione La Torre di Montelupo. Inoltre, lo scorso anno abbiamo inaugurato due ludoteche - una all’interno del Circolo Arci Castelnuovo d’Elsa e uno all’interno del Circolo Arci Castelfranco nella zona del Cuoio - in cui giochi per bambini, giochi in scatola e libri usati hanno una nuova vita.

Le misure di contrasto contro la povertà alimentare sono diverse e hanno coinvolto numerose realtà del Terzo Settore: nella fattispecie il tavolo ha visto la partecipazione, oltre al comitato Arci Empolese Valdelsa, di Auser Pisa, Fondazione I Care Fucecchio, Misericordia di Empoli, Re.So, Semplicemente Odv, Vecchie e Nuove Povertà.

Fonte: ARCI COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA APS