Pd Montelupo condanna la pagina 'Meglio una di meno che una femminista di troppo'

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"Contenuti violenti e gravissimi, con l’obiettivo di screditare il femminismo, la parità di genere e le battaglie contro la violenza sulle donne"

"Con profondo sgomento abbiamo preso visione della pagina social “Meglio una di meno che una femminista di troppo” e dei contenuti che vi vengono diffusi. Il nome stesso della pagina richiama uno slogan di una gravità inquietante. Ancora più preoccupante è il tentativo di delegittimare il femminismo, ridicolizzare il tema del consenso e screditare le battaglie per la parità di genere e contro la violenza sulle donne, presentandole come un pericolo anziché come una conquista di civiltà", commenta così Aglaia Viviani, segretaria del Pd Montelupo, i contenuti della pagina social in questione.

"Come Partito Democratico di Montelupo respingiamo con fermezza questa narrazione. Il femminismo non è una minaccia: è il movimento che ha contribuito a garantire diritti, libertà e dignità a generazioni di donne. Parlare di consenso, educazione al rispetto, autodeterminazione e uguaglianza non significa aderire a un’ideologia ma affermare i valori fondamentali di una società democratica. In un Paese che continua a fare i conti con femminicidi, violenza domestica, molestie, discriminazioni e disuguaglianze strutturali, riteniamo particolarmente grave alimentare messaggi che banalizzano questi fenomeni o che tentano di delegittimare chi ogni giorno si impegna per contrastarli. Di fronte a chi diffonde paura, risentimento e ostilità verso le rivendicazioni di uguaglianza, noi scegliamo di stare dalla parte dei diritti, del rispetto e della libertà. Noi siamo e saremo sempre dalla parte delle donne e di chi combatte ogni forma di violenza e discriminazione. E su questi temi-chiude Viviani- non faremo mai un passo indietro"

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