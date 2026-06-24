Ritardi raccolta rifiuti a Montespertoli: "In alcune case da oltre un mese". Alia: "Segnalazioni gestite"

Continuano dall'Empolese Valdelsa le segnalazioni per ritardi sul ritiro dei rifiuti della raccolta porta a porta. Dopo le testimonianze dei giorni scorsi, che arrivavano da più comuni compreso Empoli, un lettore riferisce del disservizio in alcune zone di Montespertoli, già al centro di altre segnalazioni. In particolare, in località Anselmo "in alcune abitazioni la raccolta non viene fatta da più di un mese. I rifiuti si sono accumulati e sono diventati terreno per topi e altri animali". Il mittente spiega inoltre di aver "scritto due volte ad Alia, senza risposta, fatto tre telefonate" e di aver ricevuto "risposta che sarebbe intervenuta una ispezione, che mai c'è stata". La situazione, dice ancora il cittadino, è stata "fatta presente all'ufficio ambiente del Comune". Da Plures Alia viene comunicato, con risposta completa di seguito, che le segnalazioni da Montespertoli sono state "tutte regolarmente prese in carico".

In corso nuova organizzazione del servizio

Come noto Plures Alia dal 1° giugno aveva annunciato una nuova organizzazione del servizio nei comuni dell'Empolese Valdelsa, che "si inserisce nel percorso di ottimizzazione dei servizi che prevede la gestione diretta con proprio personale di alcuni territori comunali mentre altri sono interamente gestiti da appaltatori. L'obiettivo è quello di rendere il sistema di raccolta più efficiente, omogeneo e coordinato a livello territoriale". Specificato inoltre che "come avviene in ogni fase di cambio gestionale, nei primi giorni potrebbero verificarsi fisiologici assestamenti operativi, con possibili variazioni negli orari di ritiro in alcune strade o zone" per questo Plures Alia aveva comunicato di aver predisposto "un piano di monitoraggio finalizzato a intervenire tempestivamente in caso di criticità. Qualora i rifiuti esposti non vengano ritirati entro le 24 ore successive, gli utenti sono invitati a richiedere il ritiro del materiale tramite Aliapp" o a contattare il call center.

La risposta di Plures Alia: "Prese in carico segnalazioni. Approfondimenti su criticità"

Chiesto riscontro all'azienda sulla nuova segnalazione da Montespertoli "Plures Alia informa di aver immediatamente preso in carico la problematica e di aver avviato le necessarie verifiche operative per accertare quanto segnalato e individuare le eventuali cause che hanno determinato il mancato svolgimento regolare del servizio nei civici indicati. Da verifiche risulta che nell'ultimo mese, nell'area interessata, sono pervenute complessivamente 18 segnalazioni, tutte regolarmente prese in carico e gestite attraverso i canali dedicati. Al momento non risultano pratiche invase. Ciò nonostante, considerata la specificità del caso, l'azienda ha disposto ulteriori approfondimenti per verificare eventuali criticità residue e garantire una puntuale ricostruzione degli eventi, oltre a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e consolidare la regolarità del servizio, in una fase che vede il progressivo assestamento del nuovo modello organizzativo della raccolta. In via prioritaria è stato programmato e svolto, nella giornata di ieri (martedì 23 giugno), un intervento straordinario di recupero dei conferimenti eventualmente non effettuati, con l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile adeguate condizioni di decoro e tutela igienico-sanitaria".

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