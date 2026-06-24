Empoli Fencing Club, Samuele Rossi sfida l'Europa sulla pedana della spada

C'è un ragazzo di San Miniato che, in questi giorni di giugno, suda sotto la volta della palestra della SS Annunziata di Empoli con un'intensità che farebbe invidia a molti atleti di ben altra età. Si chiama Samuele Rossi, è nato nel 2013, e tra pochi giorni scenderà in pedana per la prima volta in una competizione internazionale: la gara di spada di Cividale del Friuli, evento autorizzato dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) che richiamerà i migliori schermidori under 14 da tutta Europa.

Più di 60 atleti in gara, provenienti da ogni angolo del continente. Una competizione tosta, aperta, imprevedibile il palcoscenico ideale per chi vuole capire a che punto è il proprio percorso di crescita.

Samuele è atleta GPG dell'Empoli Fencing Club, realtà sportiva radicata nel territorio empolese, e si allena quotidianamente sotto la guida del Maestro Federale Agostino Gerra, tecnico certificato al 4° livello europeo SNaQ e il suo staff Giovanni Mannini e il preparatore atletico Emiliano Serraglini.

Un percorso che sta dando frutti concreti: Samuele è attualmente terzo nel ranking nazionale italiano under 14 nella specialità della spada, un risultato costruito con metodo, disciplina e una determinazione che colpisce chiunque lo osservi allenarsi.

Il risultato più recente porta ancora il profumo del mare romagnolo: il bronzo conquistato agli Assoluti Italiani Giovanili di Riccione, una medaglia che vale doppio perché arrivata in un contesto di massima competitività nazionale, confermando Samuele tra i prospetti più interessanti della sua categoria in Italia.

Cividale del Friuli rappresenta un salto di qualità importante. Su quella pedana non ci sarà più solo l'Italia: ci sarà l'Europa. Avversari cresciuti in scuole di scherma blasonate, con tradizioni sportive diverse, stili tecnici variegati. Sessanta lame pronte a incrociare la sua.

Ma la convocazione già di per sé un riconoscimento significativo per un ragazzo della sua età è la conferma che il lavoro svolto in palestra sta costruendo qualcosa di solido.

«La salita è molto ripida non bisogna mai mollare e credere sempre nei propri mezzi», ripete il Maestro Gerra a Samuele durante gli allenamenti.

L'Empoli Fencing Club, presieduto e guidato dal Maestro Gerra, è un punto di riferimento per la scherma nel comprensorio empolese e in tutta la Toscana. La partecipazione di un proprio atleta a una competizione internazionale FIS rappresenta non solo un traguardo individuale, ma un segnale di vitalità per tutta la società sportiva e per il territorio Empolese e di San Miniato che ha visto crescere questo giovane campione.

Ora gli occhi di tutta la comunità sono puntati su Cividale del Friuli, dove Samuele Rossi porterà con sé la sua spada, la sua tecnica, e quella fame silenziosa tipica di chi sa che il meglio deve ancora venire.

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