San Giovanni, Giani ai fiorentini: "È un giorno che sa di tradizioni"

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Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricorda la festa di San Giovanni Battista, patrono di Firenze

“Buon San Giovanni, Firenze. È una di quelle giornate che sanno di casa, di ricordi, di famiglia e di tradizioni che si tramandano da generazioni. Una festa che appartiene al cuore dei fiorentini e che ogni anno ci ricorda quanto sia forte il legame tra questa città straordinaria e la sua storia. Oggi Firenze si ritrova, si riconosce e si emoziona attorno ai suoi simboli, alle sue piazze, alle sue tradizione più care. A tutti i fiorentini ed a chi ama questa città meravigliosa, rivolgo i miei più sinceri auguri. Buon san Giovanni!”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i social, ha augurato “buon San Giovanni” ai fiorentini e ai toscani. Oggi, 24 giugno, ricorre la festa di San Giovanni Battista, patrono di Firenze.

In serata il presidente Giani assisterà alla finale del calcio storico tra Rossi ed Azzurri che, come di consueto, si svolge anche quest’anno nella giornata di San Giovanni.

Fonte: Regione Toscana

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