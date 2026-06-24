Scontri a Seano: cinque agenti feriti, tre imprenditori arrestati

Cronaca Carmignano
Condividi su:
Leggi su mobile

Scontri nella serata di ieri davanti alla fabbrica Acca di Seano, nel Pratese, dove un presidio sindacale si è trasformato in un acceso confronto tra lavoratori, imprenditori e forze dell’ordine. Il bilancio è di tre imprenditori cinesi arrestati e cinque agenti feriti.

Secondo quanto riportato dalla Procura di Prato, circa 250 imprenditori di origine cinese sarebbero arrivati sul posto nel tentativo di forzare il picchetto organizzato da circa 80 operai e promosso dal sindacato Sudd Cobas, per ottenere il rispetto dei contratti di lavoro nel settore tessile.

Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato con il reparto mobile di Firenze e i Carabinieri, sono intervenute per contenere i disordini ed evitare ulteriori tensioni. Gli agenti feriti hanno riportato prognosi comprese tra i 5 e i 21 giorni.

Gli imprenditori arrestati sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La Procura segnala inoltre che, anche nelle ore successive, è rimasto un clima di forte tensione nell’area della fabbrica, con il proseguimento del presidio sindacale e la presenza di un consistente dispositivo di sicurezza.

Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica degli scontri.

Notizie correlate

Carmignano
Cronaca
23 Giugno 2026

Operaio investito a Seano durante le protesta fuori da un'azienda

Nuovo episodio di tensione nella vertenza Acca. Poco dopo le 13 di martedì 23 giugno, in via Ghisleri a Seano (Carmignano), un operaio è rimasto ferito durante una protesta organizzata [...]

Prato
Cronaca
13 Giugno 2026

Controlli straordinari dei Carabinieri tra i Comuni Medicei e l'Alta Val Bisenzio: identificate 28 persone

Più sicurezza nelle serate del weekend nei territori della provincia di Prato. La Compagnia Carabinieri di Prato, su indicazione del Comando Provinciale e d'intesa con la Prefettura, ha messo in [...]

Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026

Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]



Tutte le notizie di Carmignano

<< Indietro

torna a inizio pagina