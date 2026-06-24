Tango e tombola solidale alla veglia in piazza a Limite

Dopo la bellissima serata dello scorso Mercoledì quando i volontari de La Pietra d'Angolo con la loro APEGELATO-CAR del progetto GEL AUT sono stati calorosamente accolti, la minifestazione dell'Estate Limitese continua anche questa settimana nbel segno della solidarietà: Domani sera infatti in Piazza Vittorio Veneto alle 22,30 dopo una esibizione di Tango della ASSD Tomasiello si svolgerà una TOMBOLA il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione ASTRO che farà una breve presentazione delle sue attività con Particolare riferimento alle ASTRO DRAGON LADIES che sono diventate un importante segmento della Società Canottieri Limite.

Per chi ama questo gioco ma anche chi vuol portare un suo piccolo contributo l'appuntamento è per giovedì 25 giugno alle ore 22.30. Vendita delle cartelle in loco.

Fonte: Ufficio Stampa