Tantissime persone alla Festa d’Estate di ATT al Convitto Cicognini

Martedì 23 giugno dalle 19.00, al Convitto Cicognini in Piazza del Collegio a Prato, si è svolta la Festa d’Estate dell’Associazione Tumori Toscana.

È stata una serata di raccolta fondi per le Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ma soprattutto un’occasione per raccontare l’attività di ATT e l’impegno di tante persone - professionisti, volontari, sostenitori - che ogni giorno si prodigano per dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle famiglie e garantire loro una migliore qualità di vita.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, al Convitto Cicognini e a tutti i partner che hanno reso questa festa un momento speciale di solidarietà e condivisione.

Fonte: Ufficio Stampa