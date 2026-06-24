Tutto pronto per il Pisa Summer Knights 2026: lo spettacolo che accende l'estate

Quest’anno PSK cambia passo e si prende il cuore dell’estate. Dopo le precedenti edizioni che hanno animato il mese di settembre, il festival si sposta infatti tra la fine di giugno e la fine di luglio, inaugurando di fatto la stagione dei grandi eventi estivi della città e trasformando ancora una volta la straordinaria Piazza dei Cavalieri in uno dei palcoscenici più affascinanti e suggestivi d’Italia.

Un cambio di collocazione che accompagna la continua crescita della manifestazione, ormai riconosciuta a livello nazionale come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario live italiano. Un percorso di sviluppo che si riflette anche nell’edizione 2026, capace di confermare e rafforzare la presenza di artisti di rilievo internazionale accanto ai protagonisti della musica e dello spettacolo italiani.

PSK 2026 è un evento promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group.

"Con il Pisa Summer Knights Pisa” dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti “conferma la propria capacità di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale in una delle piazze più belle e prestigiose d'Italia. Abbiamo scelto di anticipare il festival nel cuore dell'estate, tra la fine di giugno e la fine di luglio, perché crediamo che una città sempre più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico debba essere in grado di programmare con anticipo e offrire un calendario di iniziative di qualità. La scelta di presentare il cartellone con largo anticipo risponde proprio a questa visione: consentire alle attività commerciali, alle strutture ricettive e ai visitatori di organizzarsi per tempo e valorizzare al meglio le opportunità che eventi di questo livello generano per l'intero territorio. L'affidamento dell'organizzazione degli eventi a Pisamo, con il partner LEG, va nella stessa direzione. Abbiamo voluto introdurre un modello più dinamico ed efficiente, capace di programmare con tempi adeguati alle esigenze del settore e di costruire un'offerta sempre più competitiva. I risultati di questo lavoro sono già evidenti: il Pisa Summer Knights cresce, anticipa la propria programmazione, porta a Pisa artisti italiani e internazionali di primo piano e registra una risposta importante da parte del pubblico. La direzione che abbiamo scelto è chiara: investire nella cultura, nello spettacolo e nei grandi eventi come strumenti di promozione della città, di sostegno all'economia locale e di valorizzazione del nostro patrimonio. Vogliamo offrire una programmazione ampia e di qualità, capace di parlare a pubblici diversi e di coinvolgere tutte le generazioni, rafforzando sempre di più il ruolo di Pisa come città d'arte, di cultura e di intrattenimento. Il Pisa Summer Knights rappresenta uno dei momenti più significativi di questa strategia, che si affianca al programma di eventi diffusi sul territorio e che vedrà, anche quest'anno, la conferma di Marenia sul litorale, con concerti gratuiti e iniziative rivolte a cittadini e visitatori per tutta la stagione estiva".

Il Presidente di Pisamo, l’Avv. Alberto Giovannelli, dichiara “Una importante novità, rispetto agli anni passati, è la scelta del mese di luglio per questa rassegna, collocata nel cuore della città, nella sua storica ed emozionante Piazza dei Cavalieri. Una scelta condivisa con l’Amministrazione Comunale e con i partner Leg Live Emotion Group per dare ancora più rilevanza a questa manifestazione la cui organizzazione è stata demandata dal Comune a PISAMO dall'anno 2025.

Un ulteriore passo in avanti, e un ulteriore momento di crescita per la città, come può darne dimostrazione il ricco cartellone nel quale si succederanno artisti italiani e stranieri di fama internazionale, collocandosi a pieno titolo tra gli appuntamenti musicali e artistici più importanti dell'intero panorama nazionale. Un grazie pertanto al Comune di Pisa per la fiducia accordata a Pisamo per l'organizzazione della manifestazione e un grazie a LEG che ha saputo brillantemente realizzarla”

"Pisa Summer Knights rappresenta per noi molto più di una semplice rassegna di spettacoli: è un progetto che negli anni è cresciuto costantemente, conquistando un'identità forte e un riconoscimento sempre più ampio a livello nazionale.” dichiarano Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, soci fondatori di LEG “L'edizione 2026 segna un ulteriore passo avanti, sia per la qualità del cartellone sia per la scelta di collocare il festival nel cuore dell'estate, valorizzando ancora di più l'esperienza del pubblico in una cornice unica come Piazza dei Cavalieri. Desideriamo ringraziare il Comune di Pisa e Pisamo per la fiducia, la collaborazione e la visione condivisa che hanno reso possibile la crescita di questo progetto. Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti i partner e agli sponsor che hanno scelto di credere nel festival, contribuendo concretamente al suo sviluppo e confermando quanto sia importante fare rete per costruire eventi di qualità capaci di generare valore culturale, turistico ed economico per il territorio. Siamo orgogliosi di presentare un'edizione che unisce grandi artisti italiani e internazionali e che conferma Pisa Summer Knights come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana”

Per oltre un mese, il pubblico potrà vivere una programmazione ricca e trasversale, pensata per coinvolgere generazioni e gusti differenti. Dai grandi concerti alla comicità, passando per gli eventi dedicati ai fenomeni culturali più amati dal pubblico contemporaneo, Pisa Summer Knights si conferma un contenitore di eccellenze artistiche in una cornice unica al mondo.

Ad aprire il festival, il 26 giugno, sarà Fulminacci, tra i cantautori più apprezzati della nuova scena italiana, capace di raccontare con originalità e sensibilità il mondo delle nuove generazioni. A luglio saliranno sul palco Enrico Brignano (8 luglio), protagonista assoluto della comicità italiana, e Mannarino (15 luglio), artista che ha saputo costruire negli anni un linguaggio musicale personale e riconoscibile.

Il cartellone internazionale sarà impreziosito dalla presenza dei leggendari Deep Purple (16 luglio), autentica icona della storia del rock mondiale, e dagli Skunk Anansie (26 luglio), band simbolo dell’alternative rock internazionale che chiuderà il festival con un grande evento finale.

Spazio anche ai fenomeni musicali che hanno conquistato il pubblico negli ultimi anni: Emma (18 luglio), una delle artiste più amate del panorama pop italiano; Coez (22 luglio), protagonista della scena urban e cantautorale contemporanea; Giorgia (23 luglio), voce straordinaria della musica italiana; e Tony Pitony (24 luglio), tra gli artisti più seguiti e apprezzati della nuova generazione.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’intrattenimento e alla comicità con Giorgio Panariello (20 luglio) e Max Angioni (21 luglio), mentre il fenomeno generazionale Teenage Dream porterà in Piazza dei Cavalieri una serata all’insegna della musica e dei ricordi condivisi (17 luglio).

Con il suo mix di grandi artisti, produzioni di qualità e una location di incomparabile fascino storico e architettonico, PSK 2026 si prepara a regalare un mese di emozioni, spettacolo e partecipazione, confermando Pisa come una delle capitali italiane della musica dal vivo.

Calendario eventi

26 giugno Fulminacci

8 luglio Enrico Brignano

15 luglio Mannarino

16 luglio Deep Purple

17 luglio Teenage Dream

18 luglio Emma

20 luglio Giorgio Panariello

21 luglio Max Angioni

22 luglio Coez

23 luglio Giorgia

24 luglio Tony Pitony

26 luglio Skunk Anansie

Fonte: Ufficio Stampa

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