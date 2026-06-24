Una nuova classe a tempo prolungato dal 2026-27 alla Copernico

L'offerta formativa della scuola primaria di Santa Croce sull'Arno si allarga, si consolida e diventa più omogenea in tutti i plessi scuole della città. Dal prossimo anno scolastico anche la primaria Copernico avrà una classe prima a tempo pieno, mentre l'altra prima rimarrà a tempo normale. Non solo, anche alle primarie Carducci si stabilizza l'assetto che vedeva già nell'anno scolastico appena concluso, due prime a tempo pieno e una a tempo normale, mentre alle Pascoli viene mantenuta la stessa offerta formativa di sempre. Quindi anche la scuola Copernico avrà una classe a tempo pieno e alla Carducci viene confermato quanto sperimentato già nell'anno scolastico 2025/26. Un risultato che va incontro alle richieste delle famiglie e che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro del dirigente scolastico Sandro Sodini e dei servizi educativi del comune guidati dall'assessore Valentina Fanella.

“Le richieste di tempo pieno – spiega il dirigente scolastico Sandro Sodini - sono aumentate a Santa Croce da parte della famiglie e abbiamo fatto il possibile per dare una risposta a questo impulso e alla fine siamo riusciti a confermare il lavoro intrapreso alle Carducci e a ottenere una nuova classe a tempo pieno alla Copernico. Tutto questo, non solo è una risposta a una richiesta di offerta formativa, ma rende la stessa offerta più omogenea nei vari plessi scolastici della comunità. In tutte e tre le scuole primarie infatti avremo almeno una classe a tempo pieno. Un obiettivo, che abbiamo raggiunto in primo luogo grazie al sostegno che ho trovato nel dirigente dell' ufficio scolastico territoriale Simonetti e poi al supporto dell'amministrazione Giannoni che si è resa disponibile a sostenere questo potenziamento dell'offerta formativa per quanto riguarda trasporto scolastico e mensa”.

“In questi mesi – dice l'assessore alla scuola Valentina Fanella - stiamo lavorando con gli uffici dei servizi educativi affinché i ragazzi, per quanto ci compete, trovino la migliore situazione possibile in termini di trasporto scolastico e refezione. Certo avere una classe in più a tempo pieno ci fa piacere, ma richiede anche una riorganizzazione del servizio per arrivare a coprire tutte le esigenze. Comunque sia questo è un risultato che abbiamo raggiunto grazie al lavoro del dirigente Sodini e alla disponibilità dell'ufficio scolastico territoriale nel risponde a una richiesta della popolazione”.

Il sindaco Roberto Giannoni aggiunge: “Il tempo prolungato è un'offerta formativa valida, così come declinata a Santa Croce dalle insegnanti e dal dirigente Sodini, ma risponde oltre che a necessità formative, anche a necessità pratiche per le famiglie, alle volte infatti i genitori avrebbero problemi ad occuparsi dei figli con il tempo scolastico normale che può essere difficile da conciliare con i tempi di lavoro. Con il tempo prolungato hanno la certezza che i bambini rimangono in un luogo protetto, sano e deputato all'apprendimento, mettendo a frutto le ore pomeridiane”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa